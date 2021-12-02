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美歐高層2日進行中國對話　台灣列入討論主題

▲▼立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞代表團前往總統府，會見總統蔡英文。（圖／取自Facebook／Dovilė Šakalienė）

▲總統蔡英文接見立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞代表團。（圖／取自Facebook／Dovilė Šakalienė）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

美歐外交高層2日將召開中國對話，台灣、人權與假訊息等議題列入議程。美國資深官員表示，中國因為台灣對立陶宛進行經濟脅迫，在歐洲引起不少關注，是當前跨大西洋對話重點之一。

美國國務院今天宣布，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）2日將在華府舉行第2屆美歐中國議題對話（US-EU Dialogue on China）。美歐今年3月重啟這項對話，5月在布魯塞爾召開首屆會談。

美國國務院一位不具名資深官員今天在背景簡報會中表示，此次對話將聚焦雙邊重點合作領域，包括經濟、科技、人權、多邊主義、假訊息與安全等。雙方也會談論如何在利益重疊之處，與中國尋求以結果導向的合作，例如氣候變遷。

此外，官員指出，美歐過去幾個月都在關注立陶宛與台灣深化合作，尤其是透過在雙方首都互設代表處，「想當然爾，台灣會是明日（2日）對話討論主題之一」。

官員說，美歐皆日益關切中國行徑，包括北京武斷行為、在南海與東海的「灰色地帶行動」（grey zone activities），以及在台灣海峽作為。美國與歐盟及許多歐洲夥伴已針對這些挑戰，進行富有成效討論。

立陶宛因為允許台灣以「台灣」為名成立代表處，遭受中國外交、經濟制裁。國務院官員表示，北京對立陶宛的經濟脅迫在歐洲引起不少關注，是當前跨大西洋對話重點之一，若問題未解，預期未來也會持續如此。

2日對話結束後，美歐雙方將發布「強健」（robust）聯合聲明，內容將涵蓋多項議題，會比5月聲明來得更詳細。國務院官員表示，這反映出美歐對中國看法日益趨同。

除了中國議題對話，雪蔓與沙尼諾緊接著會在3日就印太區域進行高階諮商會談。當天下午，兩人也預計共同出席華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）公開活動，談論美歐在中國、印太上兩項對話，也會觸及雙邊在廣泛議題上的深度合作。

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