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川普遭爆與拜登辯論「前3天」就Covid-19陽性　可能是超級傳播者

▲▼美國總統候選人川普與拜登30日展開電視辯論。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普遭爆在與拜登首次辯論之前，就已經Covid-19陽性。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

前白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在即將出版的回憶錄 The Chief's Chief 中爆料，前總統川普在與拜登競選辯論前3天，其實早就已有新冠肺炎（Covid-19）陽性的紀錄，還可能是超級傳播者。相關的書摘內容，率先披露於英國媒體《衛報》（The Guardian ）。

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▲ 川普宣佈提名巴瑞特為大法官的儀式，被醫學專家認為是「超級傳播者」事件。（圖／路透）

根據《衛報》報導，川普於2020年9月26日就篩檢呈現陽性，那天他還主持了大法官候選人巴瑞特（Amy Coney Barrett）的提名儀式，後來這個儀式被醫學專家認定為是「超級傳播者事件」，至少有12個人參與了這場活動後呈現陽性。

報導指出，梅多斯在書中聲稱，川普首次陽性使用的是舊型篩檢套件，後來Binax 系統的Covid-19抗原測試，結果為陰性，目前尚不清楚測出陽性結果的第一次篩檢，是抗原篩檢還是 PCR篩檢。

▲▼白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）。（圖／路透）

▲白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在回憶錄中爆料川普辯論前就陽性。（圖／路透）

根據 FDA 的指南，在使用 Binax 測試時，「陰性結果不排除 SARS-Covid-2 感染，不應作為治療或患者管理決策（包括感染控制決策）的唯一依據」。

報導指出，梅多斯在書中寫下，川普將陰性的篩檢結果視為「完全允許繼續推進，就好像什麼都沒發生過一樣」。

2020 年9月29日，川普前往克利夫蘭，與拜登進行首次總統辯論，主持辯論的福斯新聞主播華萊士（Chris Wallace）說，川普來得太晚了，無法在辯論前接受篩檢。

▲▼肢體語言專家詹姆斯（Judi James）表示川普的動作隱含著擔憂。（圖／翻攝自Twitter／@realDonaldTrump）

▲白宮直到辯論結束後2天，才宣布川普確診。（圖／翻攝自Twitter／@realDonaldTrump）

在辯論期間，川普和拜登遵守社交距離規定，但這兩位候選人均為 70 多歲，同處在一個室內空間，觀眾席有數十人，其中一些人沒有戴口罩。白宮在10月1日，也就是辯論結束後2天才發布消息，川普確診新冠肺炎。

CNN報導也指出，一位前白宮官員指出，在第一次總統辯論前，川普病毒篩檢呈陽性的消息，早就在白宮西翼流傳。

川普方面在1日則發表聲明，「關於我在第一次辯論之前或期間感染新冠肺炎的故事是假新聞。事實上，有一項測試顯示我在辯論之前沒有感染」。

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