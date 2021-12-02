《地獄公使》打破《魷魚遊戲》紀錄！邪教、洗腦的英文這麼說

記者王佩翊／綜合報導

Netflix影集《地獄公使》上線後隨即成為全球排行第一名，甚至只花一天就攻下冠軍，被視為是比《魷魚遊戲》的還要有潛力的南韓影集。而《地獄公使》主要在談的就是南韓社會突然出現一個怪象，有些人會被一個詭異靈體通知自己在某一天即將死亡，而到那一天時，就真的會有3個黑色的地獄使者來帶走他，後來也延伸出一個宗教「新真理會」。透過影劇時事介紹英文的Podcast節目《宇宙人外信》本集就從影集關鍵字 ─迷信、末日、邪教進行介紹。

▲點擊收聽《宇宙人外信》，一起看劇學英文！

《地獄使者》設定在怪象發生前，由鄭晉守創辦的新興宗教「新真理會」就開始宣揚這件事，並將這個現象當作是「神啓」。於是眾人便開始相信他，紛紛加入這個宗教，而他們也將告知死亡的詭異靈體視為「天使」，另外3個帶走性命的巨人則是地獄使者。眾人對於鄭晉守「只要做壞事就會下地獄」的說法深信不疑，害怕只要做錯事就會遭到神的制裁，被地獄使者帶走。

▲《地獄公使》繼《魷魚遊戲》再度成為Netflix全球冠軍。（圖／Netflix提供）

本部影集同時也反映了南韓社會的宗教現象，南韓一直以來都是宗教分支、小宗教林立，因此也很常傳出部分激進教派會利用教義綁架信徒，要求做出瘋狂的行為。節目中提到，激進的「邪教」英文可以說是「cult」。而主持人Ryan也特別整理在《地獄公使》出現的3個邪教特徵，分別為「末世預言」、「宗教高於父母」以及「制服」。

節目中介紹到南韓實際曾經發生的激進宗教事件，例如「恩惠路堂」、「新天地教會」以及「五大洋集體自殺案」， 詳細的事件經過與細節只要收聽全集節目便可以深入瞭解。

▲劉亞仁飾演新興宗教「新真理會」的創辦人鄭晉守。（圖／Netflix提供）



主持人Ethan表示，邪教經常透過「誘騙」的方式來吸引信徒，而誘騙的英文就可以說是「lure」。我們經常聽到的洗腦，英文則可以直接說「brainwash」。

想知道更多英文和《地獄使者》的內容，請點擊連結完整收聽，或上各大Podcast平台搜尋《宇宙人外信》。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast