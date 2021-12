西班牙火山連爆70天！岩漿每秒挺進1公尺　狂吞343萬坪土地畫面曝

記者葉睿涵/綜合報導

西班牙位於拉帕爾馬島(La Palma)的活火山老昆布雷(Cumbre Vieja)自9月19日開始爆發後,70多天來未曾停歇。目前火山噴出的熔岩正以每秒1公尺的速度吞噬地面,覆蓋了300多萬坪土地,造成近2700座建築和農田被摧毀,6000多名災民流離失所。

▲西班牙老昆布雷活火山爆發,下同。(圖/路透)

A new lava flow began coming from the active Cumbre Vieja volcano on La Palma on Thursday. The new flow is moving at 600 meters/hour, destroying dwellings and burning trees in its path [read more: https://t.co/gFMc4Ylr55] [clip by Stavros Mel, IGN Spain] pic.twitter.com/S1nLQoysX8