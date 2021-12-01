樹下發現男嬰屍體「臍帶還沒剪斷」　五寶媽崩潰：養不起壓力好大

Soldier's Fijian wife, 38, is convicted of murdering her newborn after 'snapping' over her immigration status https://t.co/Eqsge1W42f — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 30, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子在樹林遛狗時竟然發現一具嬰兒屍體，而且身上臍帶還沒有剪斷，警方後來找到嬰兒母親，發現她是一名養育4名孩子的母親，因為沒錢再養第5名小孩，可是又不能墮胎，才會生下後藏屍樹林中，被指控殺嬰與謀殺等重罪。

38歲女子克雷西(Silipa Keresi)被控去年3月5日，將剛出生男嬰馬利基(Maliki)包裹在毛巾中，並且棄屍在一棵樹下。發現男子多塞特(Michael Dorsett)表示，他在肯特郡南部海斯(Hythe)一樹林遛狗時，在樹下發現一個染血毛巾，打開一看裡面竟然是一名嬰兒，然而嬰兒的臉完全沒有血色，也沒有任何反應便立即報案。

驗屍發現，男嬰出生時還有呼吸，可能是因為家長「疏於照顧」才會身亡。社福人員表示，克雷西曾向他透露，丈夫原本是軍人，自從對方退伍後家中經濟便陷入困境，然而她卻發現自己再度懷孕，一直覺得壓力很大。

醫院也有紀錄顯示，克雷西發現懷孕時曾要求墮胎，然而當時懷孕已經超過26週，超過合法墮胎期限所以無法，而她被告知此事時受到很大的打擊。目前克雷西被收押監獄中，預計周四再度開庭，很有可能將會被判處終身監禁。

▼五寶媽被控殺死初生男嬰。（圖／示意圖／達志影像）