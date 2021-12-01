　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

樹下發現男嬰屍體「臍帶還沒剪斷」　五寶媽崩潰：養不起壓力好大

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子在樹林遛狗時竟然發現一具嬰兒屍體，而且身上臍帶還沒有剪斷，警方後來找到嬰兒母親，發現她是一名養育4名孩子的母親，因為沒錢再養第5名小孩，可是又不能墮胎，才會生下後藏屍樹林中，被指控殺嬰與謀殺等重罪。

38歲女子克雷西(Silipa Keresi)被控去年3月5日，將剛出生男嬰馬利基(Maliki)包裹在毛巾中，並且棄屍在一棵樹下。發現男子多塞特(Michael Dorsett)表示，他在肯特郡南部海斯(Hythe)一樹林遛狗時，在樹下發現一個染血毛巾，打開一看裡面竟然是一名嬰兒，然而嬰兒的臉完全沒有血色，也沒有任何反應便立即報案。

驗屍發現，男嬰出生時還有呼吸，可能是因為家長「疏於照顧」才會身亡。社福人員表示，克雷西曾向他透露，丈夫原本是軍人，自從對方退伍後家中經濟便陷入困境，然而她卻發現自己再度懷孕，一直覺得壓力很大。

醫院也有紀錄顯示，克雷西發現懷孕時曾要求墮胎，然而當時懷孕已經超過26週，超過合法墮胎期限所以無法，而她被告知此事時受到很大的打擊。目前克雷西被收押監獄中，預計周四再度開庭，很有可能將會被判處終身監禁。

▼五寶媽被控殺死初生男嬰。（圖／示意圖／達志影像）

▲新生嬰兒示意圖。（圖／達志／示意圖）

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
獨／長榮、華航12月赴日機票　全部停售
快訊／兄弟象新東家董座遭搜索！　2名涉案被告到案
一張制服照紅到日本！　61萬網紅突宣布「懷孕閃婚」
板橋馥都飯店錯失救援機會　侯友宜說話了
快訊／林秉樞：我們在飯店拍很多影片　是高嘉瑜本人掌鏡的
羅志祥合體吳宗憲！男星56歲生日趴　5大咖都到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

小學女老師勾引兒子同學　母子戀1年「連結」百次還送他iPhone

男友是恐怖情人！女家暴被咬掉「5公分嘴唇」　牙齒暴露在外面

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊：孩子全死了

女在飛機上突然掏胸餵奶　空服員崩潰「她在餵小貓」求救訊息瘋傳

女兒自爆童年被性侵　男崩潰發現「凶手是好友」砸磚報復反被關

慘叫聲嚇壞同學！女高中生廁所生子　老師開門目睹恐怖畫面

BNT執行長：加強劑疫苗恐須「雙倍劑量」　應可防Omicron重症

俄國外交部下令　「美國駐莫斯科外交官」明年1月底離境

樹下發現男嬰屍體「臍帶還沒剪斷」　五寶媽崩潰：養不起壓力好大

愛子公主滿20歲！　日本皇室「睽違7年」5日舉辦成年禮

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

BNT執行長：加強劑疫苗恐須「雙倍劑量」　應可防Omicron重症

俄國外交部下令　「美國駐莫斯科外交官」明年1月底離境

樹下發現男嬰屍體「臍帶還沒剪斷」　五寶媽崩潰：養不起壓力好大

愛子公主滿20歲！　日本皇室「睽違7年」5日舉辦成年禮

小學女老師勾引兒子同學　母子戀1年「連結」百次還送他iPhone

又爆1例！日本要求「停售國際線機位」至年底　海外日人也無法回國

日本再添1例Omicron確診「累計2例」　外國男自秘魯入境確診

非洲人口大國淪陷！奈及利亞爆2確診　驚曝10月就被Omicron攻入

第1次見家長！健身教練驚覺「女友媽是床伴」　崩潰：睡過好幾次

FDA小組支持默沙東「新冠口服藥」利大於弊　但孕婦可能產下缺陷兒

13國2,000名選手參賽　桃園第五屆國際青年創意美學線上競賽成果頒獎

12星座「3大表現」　代表深深愛上你

2位狗奶奶吵架「互相背對」上演離家出走　姊傻眼：是要走去哪

被點眼藥水不爽！　易怒汪秒暴走「找無辜弟出氣」：為啥你不用點

丁寧心疼高嘉瑜「會打女人的不是男人」！聲援別怕影片成把柄

空軍官校宿舍分離式冷氣起火　牆壁整片燻黑！校方將向廠商求償

準備好投明天G5　布雷克想複製去年劇本

柯家軍來了！民眾黨公布首波2022議員參選人名單

10年奇景！「北北屯」推案炸量　2大重劃區新案價定錨3字頭

獨／日本禁外國人入境　長榮、華航停售12月赴日機票

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

國際熱門新聞

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

Omicron是聖誕大禮　專家曝1關鍵加速終結疫情

研究：「A、B、Rh+血型者」更易染疫

百萬網紅才慶生　5天後墜冰湖亡

Omicron突變多到像科學怪人！疫苗更新時程曝

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

見家長！他驚覺「女友媽是床伴」

又爆1例！日本「停售國際線機位」至年底

以色列證實4例Omicron　倫敦返國醫生染同僚

她接種1劑莫德納15天後突身亡　爸心碎

3孩童吃海龜肉亡！22人也中招送醫治療

女學生遇上發情公象　遭「恐怖車震」影片曝

酒駕失控釀4死畫面曝！　車身翻滾12圈才停下

南韓爆首起Omicron疑似個案　一次4例

更多熱門

相關新聞

英國50%新Omicron病例無旅遊史　社區傳播恐已爆發

英國50%新Omicron病例無旅遊史　社區傳播恐已爆發

英國11月30日新增17宗Omicron確診病例，其中8宗來自英格蘭，另外9宗則來自蘇格蘭，讓全國的Omicron總確診病例攀升至22宗。政府指出，由於新增的Omicron病例有逾5成無旅遊史，因此當局不排除英國本土已出現社區傳播。

全新英國越野車INEOS Grenadier

全新英國越野車INEOS Grenadier

蘇格蘭再添3例Omicron！英國共14人染疫

蘇格蘭再添3例Omicron！英國共14人染疫

英女王不再是元首！查爾斯赴巴貝多總統就職禮

英女王不再是元首！查爾斯赴巴貝多總統就職禮

傳查爾斯王儲「嘲笑」孫子混血膚色

傳查爾斯王儲「嘲笑」孫子混血膚色

關鍵字：

五寶媽男嬰初生嬰Silipa Keresi英國

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

快訊/英業達子公司宣告破產　公司16：00說明

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

星巴克12月連續30天買一送一登場

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

即／桃園29歲女遭封屍

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

更多

最夯影音

更多
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面