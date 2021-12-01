愛子公主滿20歲！　日本皇室「睽違7年」5日舉辦成年禮

▲ 日皇獨生女愛子公主滿20歲。（圖／路透）

文／中央社

日皇德仁夫妻的獨生女敬宮愛子內親王今天過20歲生日，為不影響大學課業，將於本月5日週日再辦相關儀式，這將是日本皇室睽違7年的成年禮；愛子成人記者會訂於明年3月舉行。

日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，愛子對自己成年發表書面感言表示，接下來她將以成年皇族的身分，對每一件工作都真摯以對，希望能夠成為雙親的助力。

愛子也提及許多民眾生活受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，對亡故者感到心痛，期盼盡早回復平穩生活。

宮內廳職員等今天將在御所住處為愛子慶生，相關成年儀式訂於12月5日週日舉行，屆時愛子將首次身著正式禮服，戴上王冠，由德仁在皇居宮殿授予愛子女性皇族最高等級勳章「寶冠大綬章」。

這將是日本皇室自從皇嗣秋篠宮文仁親王次女佳子內親王2014年的成年儀式以來，睽違7年的成年禮。

另外，主管皇室事務的宮內廳宣布，愛子的成年記者會訂於明年3月的第3週舉行。

報導指出，皇族的成年記者會至今大都在20歲生日以前進行，不過宮內廳認為，愛子目前忙於大學課業，將記者會時間訂於明年3月，讓愛子能平靜地思考詢答內容。

愛子誕生於2001年12月1日下午2時43分，在宮內廳醫院出生，由德仁與雅子親自帶在身邊照顧。

德仁與雅子取名時參考「孟子」所言「愛人者，人恆愛之；敬人者，人恆敬之」，希望女兒將來能夠敬人、愛人，決定取名為愛子，稱號敬宮，徽印為五葉杜鵑。

愛子從幼兒園時期即就讀私立貴族學校學習院，小學（初等科）時期一度傳出遭同學欺負，因對上學心懷畏懼、影響身體健康而缺課，後由雅子陪伴上學一段時間後，克服這段陰影，健康地成長。

目前愛子是學習院大學2年級學生，就讀於文學院日本語日本文學系，主修以古今日本語和日本文學為中心的日本文化。