匿名買家花800元購得杜勒真跡不知情　5年後價值翻倍值13億！

▲美國一名男子以30美元買下杜勒真跡,毫不知情 。(圖/翻攝自Agnews gallery)

實習記者丁玟華/綜合報導

美國麻薩諸塞州康科特鎮(Concord)一位60多歲的匿名買家2016年以30美元(約新台幣830元)的價格,在一次拍賣會上買到一幅無框素描畫作,畫作底部勾勒出知名藝術家阿爾布雷希特•杜勒(Albrecht Dürer)的英文名字縮寫「A.D.」,男子知道上面有簽名,但絲毫不認為這是真品,5年後直到專家及收藏家反覆確認後,才發現這真的是杜勒500年前的作品,價值超過5000萬美元(約新台幣13億元)。

根據《太陽報》報導,現年53歲的克利福德•舍勒(Clifford Schorer)是一位古典藝術專家,同時也是倫敦藝術品經銷商Agnews的高級合夥人,他在2019年造訪波士頓時,首次聽見有關杜勒可能的傳聞,於是循線打聽到買下作品的男子,並找來專家鑑定是否為真品。

經過了兩年的鑑定,專家們確定該作品為杜勒真跡,「A.D.」是藝術界最著名的字母之一,杜勒在1501年至1514年間完成的20多幅畫中,皆有留下「A.D.」的簽名,另外,三叉戟和環形水印,也經常在他的作品中看見。

收藏家立刻與男子協商了一項保密協議,預付款使他能夠還清信用卡、重新裝修房屋、購買新車,還向當地教堂慷慨捐款。

這幅畫名為《The Virgin and Child With a Flower on a Grassy Bench 》,源於1503年,被認為是《The Virgin Among a Multitude of Animals》的預備草圖,現在由藝術機構阿爾貝蒂娜(Albertina)持有,於倫敦的Agnews的畫廊展出至12月12日,畫廊打算最終出售這幅素描,至少超過5000萬美元。