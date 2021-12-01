匿名買家花800元購得杜勒真跡不知情　5年後價值翻倍值13億！

▲美國一名男子以30美元買下杜勒真跡，毫不知情 。（圖／翻攝自Agnews gallery）

實習記者丁玟華／綜合報導

美國麻薩諸塞州康科特鎮（Concord）一位60多歲的匿名買家2016年以30美元（約新台幣830元）的價格，在一次拍賣會上買到一幅無框素描畫作，畫作底部勾勒出知名藝術家阿爾布雷希特•杜勒（Albrecht Dürer）的英文名字縮寫「A.D.」，男子知道上面有簽名，但絲毫不認為這是真品，5年後直到專家及收藏家反覆確認後，才發現這真的是杜勒500年前的作品，價值超過5000萬美元（約新台幣13億元）。

根據《太陽報》報導，現年53歲的克利福德•舍勒（Clifford Schorer）是一位古典藝術專家，同時也是倫敦藝術品經銷商Agnews的高級合夥人，他在2019年造訪波士頓時，首次聽見有關杜勒可能的傳聞，於是循線打聽到買下作品的男子，並找來專家鑑定是否為真品。

經過了兩年的鑑定，專家們確定該作品為杜勒真跡，「A.D.」是藝術界最著名的字母之一，杜勒在1501年至1514年間完成的20多幅畫中，皆有留下「A.D.」的簽名，另外，三叉戟和環形水印，也經常在他的作品中看見。

收藏家立刻與男子協商了一項保密協議，預付款使他能夠還清信用卡、重新裝修房屋、購買新車，還向當地教堂慷慨捐款。

這幅畫名為《The Virgin and Child With a Flower on a Grassy Bench 》，源於1503年，被認為是《The Virgin Among a Multitude of Animals》的預備草圖，現在由藝術機構阿爾貝蒂娜（Albertina）持有，於倫敦的Agnews的畫廊展出至12月12日，畫廊打算最終出售這幅素描，至少超過5000萬美元。