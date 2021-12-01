　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院向外國訪團介紹國會　螢幕秀陳柏惟照片列「台中8選區立委」

▲▼立法院向外賓介紹各縣市立委，已遭罷免解職的陳柏惟也被列入。（圖／記者呂晏慈攝）

▲立法院向外賓介紹各縣市立委，已遭罷免解職的陳柏惟也被列入。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃1日下午率朝野立委歡迎「2021開放國會論壇」外賓，包括民進黨、台灣民眾黨、時代力量立委均與會，與訪賓在議場門口合影，會中也播放介紹國會的影片，依序介紹立法院建築歷史、台灣民主轉型歷程，不過，影片在逐一介紹各選區立委時，卻將已遭罷免解職的台灣基進前立委陳柏惟照片也納入，意外引發媒體關注。

波羅的海三國（立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞）國會議員，及貝里斯國會眾議院議長伍姿（ValerieWoods）、美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）等人，近日先後抵達台灣，將參加2、3日在台北舉行的2021年開放國會論壇。

游錫堃今天下午率朝野立委在議場前歡迎「2021開放國會論壇」外賓一行，包括波海三國國會議員、墨西哥、貝里斯等國訪賓均與會，與民進黨、民眾黨、時代力量立委在議場前合影。此外，會中特別致贈以台灣黑熊為原型的「台灣英雄布偶」，訪賓也大方與朝野立委自拍合照。

不過，會中播放介紹國會影片時，卻將已遭罷免解職的陳柏惟納入「台中8選區立委」之一，並放上陳柏惟的照片和台灣基進黨徽，與國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委蔡其昌、張廖萬堅並列。

▼游錫堃歡迎「2021開放國會論壇」外賓。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

▲▼立法院 游錫堃歡迎「2021開放國會論壇」外賓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼游錫堃歡迎「2021開放國會論壇」外賓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼游錫堃歡迎「2021開放國會論壇」外賓。（圖／記者屠惠剛攝）

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
林秉樞移送前還跑廁所「做這件事」！　警方一看超無奈
快訊／林秉樞理直氣壯大喊「4個字」！　辯照片都高嘉瑜傳的
日本鎖國再升級！停售國際線機位　連海外日人也無法回國
快訊／英業達子公司宣告破產
維冠重建絕美新大樓「有人入住」了？　原住戶嘆：沒通知要搬
買藥、拿冰敷袋「卻不救人」！　網湧飯店灌1星負評：幫兇
高嘉瑜淚訴錯過2救援機會　馥都飯店回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙城論壇不提「一家親」　柯文哲：有人要汙名化就換個方向講

與林秉樞斷乾淨？　高嘉瑜：不可能有聯絡「不知道是不是人」

「連做人的資格都沒有！」　趙少康：政大應開除林秉樞學籍

蔡炳坤雙城論壇推廣「台北無圍牆博物館」　預告2023台灣燈會規畫

立院向外國訪團介紹國會　螢幕秀陳柏惟照片列「台中8選區立委」

蔡英文祝賀卡蕬楚當選宏都拉斯總統　盼兩國邦誼持續友好深化

「2時機」求助飯店　高嘉瑜秒淚崩：服務生都沒覺得奇怪

遭林秉樞控有還手　高嘉瑜駁：他180我158「一直痛打我甩我巴掌」

14天教召新制明年上路　邱國正：2、3月北中南各1營實施

柯文哲12字籲兩岸共促有意義對話　互相包容、促進融和、共享繁榮

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

雙城論壇不提「一家親」　柯文哲：有人要汙名化就換個方向講

與林秉樞斷乾淨？　高嘉瑜：不可能有聯絡「不知道是不是人」

「連做人的資格都沒有！」　趙少康：政大應開除林秉樞學籍

蔡炳坤雙城論壇推廣「台北無圍牆博物館」　預告2023台灣燈會規畫

立院向外國訪團介紹國會　螢幕秀陳柏惟照片列「台中8選區立委」

蔡英文祝賀卡蕬楚當選宏都拉斯總統　盼兩國邦誼持續友好深化

「2時機」求助飯店　高嘉瑜秒淚崩：服務生都沒覺得奇怪

遭林秉樞控有還手　高嘉瑜駁：他180我158「一直痛打我甩我巴掌」

14天教召新制明年上路　邱國正：2、3月北中南各1營實施

柯文哲12字籲兩岸共促有意義對話　互相包容、促進融和、共享繁榮

雙城論壇不提「一家親」　柯文哲：有人要汙名化就換個方向講

病患睡夢中被推下床！同房病友強行脫褲摸下體...賠錢獲緩刑

想展現好看一面？林秉樞被移送前「進廁所梳頭髮」　警無奈

獨居中山區套房「太愛念心經」狂吸阿飄　鄰居1句話她嚇到請師父

超商福袋偷跑「已抽中iPhone13」？萊爾富今正式開賣：無機率差異

林哲熹記者會飆髒話！　閻奕格糗「尿失禁」：想逃離全世界

上海副市長陳通：真正屬於人民的城市，必然是可閱讀有溫度的城市

「FB狂跳出林秉樞」她疑惑幾時加好友的？揭裝熟術：真的渣

與林秉樞斷乾淨？　高嘉瑜：不可能有聯絡「不知道是不是人」

新台幣收盤升值 5分、收在27.76元　創逾兩個月新高

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

政治熱門新聞

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

快訊／高嘉瑜：林秉樞手機裡的親密影片不只有我　還有其他受害者

高嘉瑜挨打當晚聯絡他！郭正亮揭恐「抱頭躺地被踢」

高嘉瑜淚控「在一起一個月被逼下跪」　不照做就威脅恐嚇

快訊／高嘉瑜淚訴還原被打那一晚

林秉樞母喪出席者曝光！名單驚見賴清德

家暴男長這樣？　他驚見高嘉瑜男友「有這項特徵」

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

不是打人！律師揭恐怖情人「日常1特徵」最可怕

為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看

否認靈堂鬧場　高嘉瑜「感謝前男友馬文鈺不惜為我出面」

謝長廷二審吞敗PTT一片狂喜　羅智強：你真的讓大家很討厭

更多熱門

相關新聞

立陶宛與台外交升溫　別沖昏了頭

立陶宛與台外交升溫　別沖昏了頭

東歐國家立陶宛在美國力挺下，頂住中共當局的壓力，同意我國於11月下旬在該國首府維爾紐斯設立「台灣代表處」。本文不再解釋為何立陶宛會如此決策，而是要討論我國官式外交空間受中共當局打壓而施展不開、外交資源又極為有限，應如何判斷在非邦交國透過新設代表處或辦事處等方式加強互動的一些問題。

預算停審影響16項計畫　民進黨團：國民黨委員別翹班

預算停審影響16項計畫　民進黨團：國民黨委員別翹班

國民黨團揚言拒審預算　柯建銘溫情喊話了

國民黨團揚言拒審預算　柯建銘溫情喊話了

洪孟楷拿公務會議駁防疫破口　洪申翰疑惑

洪孟楷拿公務會議駁防疫破口　洪申翰疑惑

洪孟楷自主管理未滿　不甩建議立院趴趴走

洪孟楷自主管理未滿　不甩建議立院趴趴走

關鍵字：

立法院陳柏惟

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

星巴克12月連續30天買一送一登場

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面