立院向外國訪團介紹國會　螢幕秀陳柏惟照片列「台中8選區立委」

▲立法院向外賓介紹各縣市立委，已遭罷免解職的陳柏惟也被列入。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院長游錫堃1日下午率朝野立委歡迎「2021開放國會論壇」外賓，包括民進黨、台灣民眾黨、時代力量立委均與會，與訪賓在議場門口合影，會中也播放介紹國會的影片，依序介紹立法院建築歷史、台灣民主轉型歷程，不過，影片在逐一介紹各選區立委時，卻將已遭罷免解職的台灣基進前立委陳柏惟照片也納入，意外引發媒體關注。

波羅的海三國（立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞）國會議員，及貝里斯國會眾議院議長伍姿（ValerieWoods）、美國國際民主協會（NDI）會長米德偉（Derek Mitchell）等人，近日先後抵達台灣，將參加2、3日在台北舉行的2021年開放國會論壇。

游錫堃今天下午率朝野立委在議場前歡迎「2021開放國會論壇」外賓一行，包括波海三國國會議員、墨西哥、貝里斯等國訪賓均與會，與民進黨、民眾黨、時代力量立委在議場前合影。此外，會中特別致贈以台灣黑熊為原型的「台灣英雄布偶」，訪賓也大方與朝野立委自拍合照。

不過，會中播放介紹國會影片時，卻將已遭罷免解職的陳柏惟納入「台中8選區立委」之一，並放上陳柏惟的照片和台灣基進黨徽，與國民黨立委楊瓊瓔、民進黨立委蔡其昌、張廖萬堅並列。

▼游錫堃歡迎「2021開放國會論壇」外賓。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）