又爆1例！日本要求「停售國際線機位」至年底　海外日人也無法回國

▲日本因Omicron疫情閃電宣布鎖國後，進一步宣布加強入境限制。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本為因應Omicron變異株從11月28日起至明年1月底前，全面禁止外國旅客入境。根據日本NHK報導，國土交通省1日宣布進一步緊縮規定，要求各航空業者到12月底前須停止販售所有飛抵日本國際航線機位，而此次適用對象包含日本國民，可能造成海外日人年末無法返鄉的狀況，但已經售出的機位將不會受到影響。

報導稱，日本政府為了防止Omicron變異株感染擴大，除了宣布禁止外國人入境外，每日入境人數上限也降至3500名左右。然而，國土交通省1日更要求各航空業者在12月底之前，停售所有飛抵日本的國際航線機位，受此政策影響，目前全日空與日航已經宣布從1日起取消國際線機票預訂。

此前，據各個航空業者表示，由於居住在海外的日本人希望返鄉跨年，因此12月的返日航班訂票量增加。報導指出，此次停售措施的對象也包含擁有日本籍的國民，因此目前仍未訂到機票的海外日人基本上無法歸國。對此，國土交通省解釋，這屬於緊急避難的預防措施，往後可根據疫情狀況重新調整此項規定。

日本11月30日爆出首例新變種病毒Omicron確診個案，1日再添一例，為一名上月底入境的外國男性，使得累計個案來到2例。

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