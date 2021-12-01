英情報首長：中國若武力犯台「將危及全球安定」

▲英國秘密情報局（SIS）局長摩爾（Richard Moore）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社倫敦30日綜合外電報導

英國秘密情報局局長今天表示，中國可能會因為對自己在全球的地位過度自信而做出「誤判」；他並說，中國若決定使用武力解決台灣問題，全球穩定與和平恐遭破壞。

34年前加入、去年10月接任秘密情報局（SIS）局長的摩爾（Richard Moore）今天發表上任後的首場公開談話。美國媒體CNBC報導，摩爾表示：「隨著中國實力和其欲加以維護的意願增加，全球政治格局的板塊正在發生轉變」。秘密情報局通稱「軍情六處」（MI6），是英國對外的情報機構。摩爾並說，「北京相信自己關於西方弱點的宣傳，且低估了華府的決心。中國因過度自信而做出誤判的風險是真實存在的。」

▲英國軍情六處（MI6）倫敦市中心總部。（圖／達志影像／美聯社）

中國駐英國大使館並未立即回應CNBC針對摩爾演說內容的置評請求。在中國國家主席習近平統治下，北京當局對領土主張更加強勢，近年來台灣與南海周遭的緊張情勢已加劇。

摩爾指出，「我國有許多領域需要與北京當局接觸，包括貿易和投資、文化交流，以及氣候變遷及生物多樣性的跨國挑戰。」「但中國是個具有不同價值觀的集權國家的這個事實依舊存在，這點可以從我們見到來自這個華人國家的威脅反映出來。」

摩爾表示，如果中國決定使用武力解決台灣問題，全球穩定與和平可能遭到破壞。摩爾指出，「中國共產黨領導階層日益傾向以國家安全為由，採取大膽果斷的行動。鄧小平那種『隱藏能力、等待時機』的時代早已結束。」

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google