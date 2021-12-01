　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比南非毒航班早7天現蹤！荷蘭Omicron確診再+2　新病毒發源地成疑

▲▼荷蘭,新冠。（圖／路透）

▲荷蘭發現，早在「南非毒航班」抵荷前一週，國內就已有Omicron病毒出現。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

荷蘭衛生官員發現，早在2架載有非洲Omicron患者的航班入境前，境內11月19日就已出現Omicron病例，比原先認為的還早了一週，讓Omicron真正的起源地與進入歐洲的時程引發爭議。隨著這2宗新病例出現，荷蘭迄今已出現16宗Omicron病例。

綜合路透社與CNN報導，荷蘭2架從南非約翰尼斯堡（Johannesburg）和開普敦（Cape Town）啟航的班機，在11月26日抵達阿姆斯特丹機場時，在600多名乘客中有61人確診新冠肺炎，其中14人證實感染Omicron病毒。

荷蘭政府過去一直認為，境內的首批Omicron病例皆來自於這2架南非航班，不過國家公共衛生及環境研究院（RIVM）卻在11月19日和23日採集的2個樣本中發現Omicron變種病毒，將Omicron在荷蘭現蹤的時間直接推前7天。

儘管RIVM目前還不清楚相關患者過去是否曾前往非洲南部國家，但相關發現已掀起爭議，因為這2宗病例的出現，顯示新Omicron可能比先前所想的更在歐洲傳播。另外，由於荷蘭在南非航班抵達前便已出現Omicron病例，因此Omicron真正的起源地也引發爭議。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
「好市多保暖神物」連衣服都毀了　她氣退貨！苦主+1：花錢找罪
與林秉樞交往時間點公開　高嘉瑜淚控：在一起一個月被逼下跪
星巴克12月連續30天　首度「咖啡免費送」
快訊／南韓首爆疑Omicron「一次4例」！　打2劑莫德納仍
為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看
林秉樞「涉犯4大罪狀」！　新北檢曝偵辦過程
林秉樞月花5萬住飯店　內行人列明細喊「CP值超高」：還有專人
快訊／林秉樞認了動手！　警查扣「10多張不雅照」還有備份
陸之駿女兒痛罵王浩宇！　「有空X馬子沒空來上香」
高嘉瑜脖子帶傷開記者會　聲淚俱下泣訴「識人不明」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

宏都拉斯總統大選反對黨勝選　外交部：已致電祝賀

這地方「日子最難過」　全球生活成本最高城市出爐！比住巴黎更貴

研究：自然免疫防止「Delta、Gamma」重複感染　保護力近7成

比南非毒航班早7天現蹤！荷蘭Omicron確診再+2　新病毒發源地成疑

南韓首爆Omicron疑似個案「一次4例」！　夫妻打2劑莫德納仍確診

女在飛機上突然掏胸餵奶　空服員崩潰「她在餵小貓」求救訊息瘋傳

男友是恐怖情人！女家暴被咬掉「5公分嘴唇」　牙齒暴露在外面

Omicron攻陷五大洲20國！英澳連爆本土感染　全球疫情地圖一次看

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊：孩子全死了

女學生遇上發情的牠！遭「恐怖車震」影片曝　公象暴衝撞爛遊園車

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

宏都拉斯總統大選反對黨勝選　外交部：已致電祝賀

這地方「日子最難過」　全球生活成本最高城市出爐！比住巴黎更貴

研究：自然免疫防止「Delta、Gamma」重複感染　保護力近7成

比南非毒航班早7天現蹤！荷蘭Omicron確診再+2　新病毒發源地成疑

南韓首爆Omicron疑似個案「一次4例」！　夫妻打2劑莫德納仍確診

女在飛機上突然掏胸餵奶　空服員崩潰「她在餵小貓」求救訊息瘋傳

男友是恐怖情人！女家暴被咬掉「5公分嘴唇」　牙齒暴露在外面

Omicron攻陷五大洲20國！英澳連爆本土感染　全球疫情地圖一次看

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊：孩子全死了

女學生遇上發情的牠！遭「恐怖車震」影片曝　公象暴衝撞爛遊園車

榮化「雙循環」回收異丙醇廢液再製　年回收7500噸降低碳足跡

宏都拉斯總統大選反對黨勝選　外交部：已致電祝賀

才花百億元併購恐違「反壟斷」！英國監管機構要臉書出售 Giphy

小白狗玩太嗨回家累到斷電　「超人睡姿」舉左手定格半空中

坦言自己被林秉樞說詞蒙蔽　吳崢內疚：為第一時間遲疑對高委員感到抱歉

併安泰銀遭疑程序瑕疵！　國票金4回應駁斥指控

雲林民眾通報捕蜂捉蛇即日起24H服務　擴增4種野生動物可通報

網友質疑高嘉瑜「為何不跑走」　王婉諭：指責被害人只會二度傷害

馬自達皮卡BT-50「81.8萬元」登陸東南亞　台灣有機會導入嗎？

這地方「日子最難過」　全球生活成本最高城市出爐！比住巴黎更貴

國際熱門新聞

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

Omicron是聖誕大禮　專家曝1關鍵加速終結疫情

研究：「A、B、Rh+血型者」更易染疫

百萬網紅才慶生　5天後墜冰湖亡

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

以色列證實4例Omicron　倫敦返國醫生染同僚

Omicron突變多到像科學怪人！疫苗更新時程曝

酒駕失控釀4死畫面曝！　車身翻滾12圈才停下

她接種1劑莫德納15天後突身亡　爸心碎

Omicron引憂美股開盤下挫　道瓊跌逾300點

通膨、升息與Omicron引憂　美股大跌652點

3孩童吃海龜肉亡！22人也中招送醫治療

歐盟已發現42例Omicron　官員促各國加緊基因定序

法國版川普宣布參選總統　激進言論吸引保守選民

更多熱門

相關新聞

南韓爆首起Omicron疑似個案　一次4例

南韓爆首起Omicron疑似個案　一次4例

南韓新冠疫情持續惡化，確診數及重症患者數攀升之際，一對曾赴非洲的夫婦回國後確診，兒子和友人也染疫，4人疑似感染新變種病毒Omicron，現正等待基因定序結果。仁川機場也傳出有Omicron確診者足跡，引發憂慮。

Omicron攻陷20國！全球疫情地圖一次看

Omicron攻陷20國！全球疫情地圖一次看

女學生遇上發情公象　遭「恐怖車震」影片曝

女學生遇上發情公象　遭「恐怖車震」影片曝

港大團隊成功分離Omicron毒株

港大團隊成功分離Omicron毒株

WHO：旅遊禁令擋不住Omicron

WHO：旅遊禁令擋不住Omicron

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情南非Omicron荷蘭

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

快訊／高嘉瑜：林秉樞手機裡的親密影片不只有我　還有其他受害者

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面