馬斯克推上千元特斯拉哨子　大酸買590元蘋果布浪費錢

▲特斯拉推出Cyberwhistle，諷刺蘋果售罄的拋光布。（圖／翻攝自特斯拉官網）

實習記者丁玟華／綜合報導

特斯拉（Tesla）近日推出了一款「Cyberwhistle」的哨子，外型是以Cybertruck設計，售價為50美元（約新台幣1,385元），推出這款商品主要是抨擊蘋果公司售罄的拋光布，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）更是直接諷刺，建議民眾購買哨子，而不是19美元（新台幣售價590元）的拋光布。

馬斯克今日在推特上表示，特斯拉為粉絲推出了一款新產品Cyberwhistle，並在文中邀請粉絲向特斯拉吹哨。還補充，要大家不要浪費錢買愚蠢的拋光布，而是該把錢花在Cyberwhistle上。

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead! — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

根據特斯官網說明，Cyberwhistle是一種「高級的收藏品」，由醫用級不鏽鋼製成，它的稜角特徵來自於2019年推出的全電動輕型卡車Cybertruck，可讓用戶依照自己的需求，將哨子掛在鑰匙圈上。

馬斯克以經常諷刺蘋果聞名，先前他在季度財報上抨擊蘋果，指出特斯拉電池中使用的鈷，還比這間科技巨擘來的少；也曾公開批評過蘋果封閉的App Store政策。