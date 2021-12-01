這地方「日子最難過」　全球生活成本最高城市出爐！比住巴黎更貴

▲以色列特拉維夫（Tel Aviv）是全球生活成本最高的地區。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

經濟學人智庫（EIU）1日公布最新《全球生活成本調查》指數顯示，今年許多國際大城市受通膨、供應鏈混亂、消費者需求增加等變化影響，生活成本漲幅創下5年來新高。原本排在第5位的以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）今年首次登上榜首，超越了去年排名第1的巴黎。

根據《CNN旅遊》報導，經濟學人智庫的研究團隊每年的3月與9月分析數據，至今發布了30餘年的「全球生活成本指數」。而2021年度團隊追蹤了全球173個城市的200多種日常產品與服務的價格，終於在1日公布最新指數，排名靠前的城市仍多為歐亞的發達城市，北美和中國城市依舊相對適中，最低的主要是中東、非洲，或亞洲較不富裕地區。去年列在第5位的特拉維夫躍升榜首，而原本居於第1的巴黎今年則與攀升中的新加坡並列第2。

▲以色列特拉維夫生活成本指數從第5位躍升至榜首。（圖／路透）

第4名與第5名是去年與巴黎並列第1的蘇黎世與香港，第6到第10的城市依序為紐約、日內瓦、哥本哈根、洛杉磯與大阪。今年生活成本遽增最明顯的城市是去年排在第79位的伊朗德黑蘭，在美國的制裁政策之下導致缺貨與物價上漲，一口氣上升50個名次至第29位。另外，經濟飽受戰爭破壞的敘利亞大馬士革再次被列為全球生活成最低的城市。

報告指出，按當地貨幣計算，全球生活成本指數涵蓋範圍的平均價格較去年同期上漲3.5％，去年同期的增幅只有1.9％，其中又以交通運輸成本的升幅最大，主要是因為油價增長推動無鉛汽油價格上升21％。但上述數據並不包含2021年遭遇極高通膨的幾個城市，例如德黑蘭、大馬士革、布宜諾斯艾利斯，以及委內瑞拉的首都卡拉卡斯。

EIU《全球生活成本調查》主管Upasana Dutt表示，儘管疫苗推出後，多數經濟體正在復甦，但大城市的病例仍在激增，造成的社會限制將破壞商品供應、導致缺貨與價格上漲，今年指數可以清楚看見這些影響，尤其是汽油價格的漲幅明顯，未來1年間隨著許多行業薪資上漲，預計許多城市的生活成本將進一步升高，然而，各國央行將謹慎地升息以抑制通膨，因此明年價格漲幅可能會比今年更緩和。

CNN報導補充，這項指數以紐約市的房價為基準，因此貨幣兌美元走強的城市可能排名更高。另外，許多排名較後段的城市房價不但沒有上漲，反而停滯不前或甚至下跌，部分原因也與當地貨幣兌美元走弱有關。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast