　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

這地方「日子最難過」　全球生活成本最高城市出爐！比住巴黎更貴

▲▼ 以色列特拉維夫,Tel Aviv。（圖／路透）

▲以色列特拉維夫（Tel Aviv）是全球生活成本最高的地區。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

經濟學人智庫（EIU）1日公布最新《全球生活成本調查》指數顯示，今年許多國際大城市受通膨、供應鏈混亂、消費者需求增加等變化影響，生活成本漲幅創下5年來新高。原本排在第5位的以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）今年首次登上榜首，超越了去年排名第1的巴黎。

根據《CNN旅遊》報導，經濟學人智庫的研究團隊每年的3月與9月分析數據，至今發布了30餘年的「全球生活成本指數」。而2021年度團隊追蹤了全球173個城市的200多種日常產品與服務的價格，終於在1日公布最新指數，排名靠前的城市仍多為歐亞的發達城市，北美和中國城市依舊相對適中，最低的主要是中東、非洲，或亞洲較不富裕地區。去年列在第5位的特拉維夫躍升榜首，而原本居於第1的巴黎今年則與攀升中的新加坡並列第2。

▲以色列,巴勒斯坦,約旦河西岸,特拉維夫,Tel Aviv（圖／路透）

▲以色列特拉維夫生活成本指數從第5位躍升至榜首。（圖／路透）

第4名與第5名是去年與巴黎並列第1的蘇黎世與香港，第6到第10的城市依序為紐約、日內瓦、哥本哈根、洛杉磯與大阪。今年生活成本遽增最明顯的城市是去年排在第79位的伊朗德黑蘭，在美國的制裁政策之下導致缺貨與物價上漲，一口氣上升50個名次至第29位。另外，經濟飽受戰爭破壞的敘利亞大馬士革再次被列為全球生活成最低的城市。

報告指出，按當地貨幣計算，全球生活成本指數涵蓋範圍的平均價格較去年同期上漲3.5％，去年同期的增幅只有1.9％，其中又以交通運輸成本的升幅最大，主要是因為油價增長推動無鉛汽油價格上升21％。但上述數據並不包含2021年遭遇極高通膨的幾個城市，例如德黑蘭、大馬士革、布宜諾斯艾利斯，以及委內瑞拉的首都卡拉卡斯。

EIU《全球生活成本調查》主管Upasana Dutt表示，儘管疫苗推出後，多數經濟體正在復甦，但大城市的病例仍在激增，造成的社會限制將破壞商品供應、導致缺貨與價格上漲，今年指數可以清楚看見這些影響，尤其是汽油價格的漲幅明顯，未來1年間隨著許多行業薪資上漲，預計許多城市的生活成本將進一步升高，然而，各國央行將謹慎地升息以抑制通膨，因此明年價格漲幅可能會比今年更緩和。

CNN報導補充，這項指數以紐約市的房價為基準，因此貨幣兌美元走強的城市可能排名更高。另外，許多排名較後段的城市房價不但沒有上漲，反而停滯不前或甚至下跌，部分原因也與當地貨幣兌美元走弱有關。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
「好市多保暖神物」連衣服都毀了　她氣退貨！苦主+1：花錢找罪
與林秉樞交往時間點公開　高嘉瑜淚控：在一起一個月被逼下跪
星巴克12月連續30天　首度「咖啡免費送」
快訊／南韓首爆疑Omicron「一次4例」！　打2劑莫德納仍
為何遭林秉樞施暴？　高嘉瑜記者會5大關鍵QA一次看
林秉樞「涉犯4大罪狀」！　新北檢曝偵辦過程
林秉樞月花5萬住飯店　內行人列明細喊「CP值超高」：還有專人
快訊／林秉樞認了動手！　警查扣「10多張不雅照」還有備份
陸之駿女兒痛罵王浩宇！　「有空X馬子沒空來上香」
高嘉瑜脖子帶傷開記者會　聲淚俱下泣訴「識人不明」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

宏都拉斯總統大選反對黨勝選　外交部：已致電祝賀

這地方「日子最難過」　全球生活成本最高城市出爐！比住巴黎更貴

研究：自然免疫防止「Delta、Gamma」重複感染　保護力近7成

比南非毒航班早7天現蹤！荷蘭Omicron確診再+2　新病毒發源地成疑

南韓首爆Omicron疑似個案「一次4例」！　夫妻打2劑莫德納仍確診

女在飛機上突然掏胸餵奶　空服員崩潰「她在餵小貓」求救訊息瘋傳

男友是恐怖情人！女家暴被咬掉「5公分嘴唇」　牙齒暴露在外面

Omicron攻陷五大洲20國！英澳連爆本土感染　全球疫情地圖一次看

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊：孩子全死了

女學生遇上發情的牠！遭「恐怖車震」影片曝　公象暴衝撞爛遊園車

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

宏都拉斯總統大選反對黨勝選　外交部：已致電祝賀

這地方「日子最難過」　全球生活成本最高城市出爐！比住巴黎更貴

研究：自然免疫防止「Delta、Gamma」重複感染　保護力近7成

比南非毒航班早7天現蹤！荷蘭Omicron確診再+2　新病毒發源地成疑

南韓首爆Omicron疑似個案「一次4例」！　夫妻打2劑莫德納仍確診

女在飛機上突然掏胸餵奶　空服員崩潰「她在餵小貓」求救訊息瘋傳

男友是恐怖情人！女家暴被咬掉「5公分嘴唇」　牙齒暴露在外面

Omicron攻陷五大洲20國！英澳連爆本土感染　全球疫情地圖一次看

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊：孩子全死了

女學生遇上發情的牠！遭「恐怖車震」影片曝　公象暴衝撞爛遊園車

榮化「雙循環」回收異丙醇廢液再製　年回收7500噸降低碳足跡

宏都拉斯總統大選反對黨勝選　外交部：已致電祝賀

才花百億元併購恐違「反壟斷」！英國監管機構要臉書出售 Giphy

小白狗玩太嗨回家累到斷電　「超人睡姿」舉左手定格半空中

坦言自己被林秉樞說詞蒙蔽　吳崢內疚：為第一時間遲疑對高委員感到抱歉

併安泰銀遭疑程序瑕疵！　國票金4回應駁斥指控

雲林民眾通報捕蜂捉蛇即日起24H服務　擴增4種野生動物可通報

網友質疑高嘉瑜「為何不跑走」　王婉諭：指責被害人只會二度傷害

馬自達皮卡BT-50「81.8萬元」登陸東南亞　台灣有機會導入嗎？

這地方「日子最難過」　全球生活成本最高城市出爐！比住巴黎更貴

國際熱門新聞

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

Omicron是聖誕大禮　專家曝1關鍵加速終結疫情

研究：「A、B、Rh+血型者」更易染疫

百萬網紅才慶生　5天後墜冰湖亡

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

以色列證實4例Omicron　倫敦返國醫生染同僚

Omicron突變多到像科學怪人！疫苗更新時程曝

酒駕失控釀4死畫面曝！　車身翻滾12圈才停下

她接種1劑莫德納15天後突身亡　爸心碎

Omicron引憂美股開盤下挫　道瓊跌逾300點

通膨、升息與Omicron引憂　美股大跌652點

3孩童吃海龜肉亡！22人也中招送醫治療

歐盟已發現42例Omicron　官員促各國加緊基因定序

法國版川普宣布參選總統　激進言論吸引保守選民

更多熱門

相關新聞

蔡明忠看好台灣明年景氣　美對台依賴很深！

蔡明忠看好台灣明年景氣　美對台依賴很深！

變種病毒Omicron威脅美國經濟復甦，美國聯準會（Fed）主席鮑爾示警通膨將面臨不確定性，外界關注對我國市場的衝擊，富邦集團董事長蔡明忠今（1）日表示，疫情「危機當然還沒有結束」，全球金融市場與我國連動，如果國外市場波動，台灣市場多多少少也會受到影響，但仍看好明年景氣展望。

油價大降1.1元「有感政策！」　經長：麵粉、牛肉降稅應回饋下游

油價大降1.1元「有感政策！」　經長：麵粉、牛肉降稅應回饋下游

美股重挫652點、汽柴油今起降1.1元　財經HOT 5一次看

美股重挫652點、汽柴油今起降1.1元　財經HOT 5一次看

Fed主席：持續高通膨風險升　擬加速縮減購債

Fed主席：持續高通膨風險升　擬加速縮減購債

政院：小麥、牛肉、水泥及汽柴油降稅

政院：小麥、牛肉、水泥及汽柴油降稅

關鍵字：

生活成本世界城市國際城市物價通膨經濟學人

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

快訊／高嘉瑜：林秉樞手機裡的親密影片不只有我　還有其他受害者

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面