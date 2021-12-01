南韓首爆Omicron疑似個案「一次4例」！　夫妻打2劑莫德納仍確診

▲ 南韓仁川機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓新冠疫情持續惡化，確診數及重症患者數攀升之際，一對曾赴非洲的夫婦回國後確診，兒子和友人也染疫，4人疑似感染新變種病毒Omicron，現正等待基因定序結果。仁川機場也傳出有Omicron確診者足跡，引發憂慮。

根據《韓聯社》，南韓4起疑似感染Omicron個案包括一對住在仁川的40幾歲夫婦，他們10月底完整接種二劑莫德納疫苗，11月14日至23日間赴非洲奈及利亞，24日回國，隔天確診感染新冠病毒，將二人從機場載回家中的40幾歲男性友人及他們10幾歲的兒子則在同月30日確診。

這名男性友人的檢測結果引發當局懷疑，可能是Omicron個案，正針對上述4人的樣本進行病毒基因定序，預計最早當地時間1日晚間可取得結果。當局同時加緊確認，與這對夫婦搭乘同班機入境的45名旅客是否染疫。

這對夫婦回國不久便確診，馬上接受隔離，但目前尚不清楚他們的友人和兒子確診前是否有外出活動，因南韓完整接種者就算被匡列為密切接觸者，也沒有義務居家隔離，若11月25日至30日間約6天的時間是潛伏期，或是在已染疫的狀態下外出活動，據信傳染性較高的Omicron病毒恐怕已經在社區內傳播。

另一方面，《韓聯社》綜合航空業者說法及日媒報導披露，日本11月30日通報的首起Omicron確診個案曾在南韓中轉。這起個案為一名納米比亞外交官，上月27日在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴搭機，28日下午在南韓仁川機場轉機，當天稍晚飛往成田機場，入境日本後確診，推測曾停留仁川機場一段時間，但具體動線有待調查。

▲ 魔王變種Omicron入侵全球20地。（圖／ETtoday）

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