研究：自然免疫防止「Delta、Gamma」重複感染　保護力近7成

▲新冠病毒突變後，發展成多種變異株。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國密西根大學最新研究發現，自然免疫抗體能夠有效降低Gamma及Delta病毒影響，防止重複感染此2變異株的效力約69%，防止中、重度症狀的效力約79%。儘管如此，卻仍不足以全面遏止疫情。此論文目前被發表在臨床醫學網站medRxiv，並已提交至醫學期刊，仍在等待同儕審查及刊登。

根據CNN報導，此研究團隊由流行病學家戈登（Aubree Gordon）領導，他們招募尼加拉瓜某社區超過2千名自願居民，密切觀察其健康狀況，包括每年定期篩檢流感，並在疫情開始後增加新冠肺炎檢測，但並未測試疫苗的防護效果。

研究團隊指出，在今年3月以前的第一波疫情中，超過62%受試者至少感染一次，此後的第二波疫情以Gamma和Delta病毒為主要毒株，曾染疫者二度確診可能性卻降低了69%，因為他們擁有較高程度的「保護力的相關性」（Correlate of Protection），體內針對病毒棘蛋白的抗體程度越高，再度感染的可能性越低。

戈登表示，「雖然第二次感染沒那麼嚴重，但也沒有理想中那麼輕微。減輕疫情負擔，仍需要包括疫苗接種在內的策略。」她被問及最新變異株Omicron時表示，「我們還有很多不知道的地方，但我們預期，（自然免疫）保護力會比這份研究所看到的更低。」

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