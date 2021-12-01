女學生遇上發情的牠！遭「恐怖車震」影片曝　公象暴衝撞爛遊園車

▲一群年輕遊客到野生動物保護區觀光，慘遇發情中的公象暴衝撞爛遊園車。（圖／翻攝自推特／@itsgoingviral，下同）

記者張寧倢／編譯

南非克魯格大公園（Kruger Great Park）發生恐怖「大象撞車」的攻擊事件，網路上曝光的影片中，一頭發情的公象看到遊園車接近地盤時，瞬間暴走，直接撞向車輛，車上坐著一群女學生當場嚇得花容失色，立刻跳車狂奔逃命。

根據《鏡報》報導，這起襲擊事件發生在靠近公園邊緣的塞拉蒂野生動物保護區（Selati Game Reserve），影片可見當遊園車循著道路靠近象群時，一頭重達6噸的長牙公象正處於發情時期，就像是被激怒一般，牠突然暴走向前衝，用象鼻猛頂車輛，恐怖場景就在面前發生，車上3名女學生嚇得失神，第2輛遊園車上的嚮導跑過來大喊，「快下車！」

Selati Game Reserve - Eco training - Part 2

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所幸，在11人座的遊園卡車快被頂到翻車時，公象暫時停止了攻擊，女學生們也已趁機跑向後方的另一台車，遊客們與大象中間擋著那輛被撞壞的車，這才逃過了攻擊。據悉，公象發情時體內的睪酮素會比平常增加60倍，讓牠們對人類具有性方面的攻擊性與高度暴力，此時公象頭部一側側邊會分泌出焦油狀液體（musth）。

事發後的另一段影片顯示，那台被撞爛的遊園車，側邊車門竟留下了象牙穿破的圓形孔洞，金屬支架扭曲變形，副駕駛座椅全毀，可見發情中的公象攻擊威力之大。保護區總經理聲明指，儘管車輛受損，但所幸這起事件中無人受傷。據悉，3年前一名受人尊崇的33歲野生動物管理員Mark Lautenbach被一頭發情公象意外踩死。

Selati Game Reserve - Eco training - Part 3

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