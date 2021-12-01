南韓疫情狂燒！單日確診「首破5000例」重症連創新高　首都圈告急

▲ 南韓疫情升溫，重症患者屢創新高。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓11月初開始實施「與病毒共存」，階段性回歸疫情前的日常生活，然而時隔一個月後，國內疫情再度創下高峰，1日單日確診數首度突破5000例，重症患者數也首度達到700人。面對第4波疫情及Omicron病毒威脅，政府正商討收緊防疫的措施。

《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部1日上午通報新增5123例確診，較前日一口氣增加2091例，創下南韓疫情爆發至今1年10個月以來新高，包括5075起本土個案及48起境外移入，此前的單日最高紀錄則是11月24日的4115例。首都圈確診數同樣創新紀錄，首爾增加2222例，京畿道1582例，仁川也有326例。

除確診數攀升，南韓重症患者數連日創新高，1日達到史上最高的723人，較前日的661人增加62人。死亡數則增加34例，累計達到3658例，國內死亡率約0.81%，較一個月前的0.78%微幅上升，因南韓單日死亡數近一個月來都在30至50例之間。

另一方面，11月30日自奈及利亞入境南韓的一對夫婦被判定為新變種病毒Omicron疑似個案，基因定序結果料將於當地時間1日晚間9時（台灣時間8時）出爐。

考慮到確診數、重症患者數激增，加上來勢洶洶的Omicron病毒，南韓政府正擬定收緊防疫的對策。中央災難安全對策本部第二次長全海澈今早表示，本周將針對首都圈集會人數、限制未接種疫苗者進出餐廳及咖啡廳、擴大使用疫苗護照等措施進行討論。

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