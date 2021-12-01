Omicron爆50種突變　莫德納總裁：多到像科學怪人！疫苗更新時程曝

▲Omicron病毒至少擁有50種突變，是目前突變最多的新冠變種病毒。（圖／翻攝自推特／@ArtBen）

記者葉睿涵／編譯

Omicron病毒出現的突變多達50幾個，寫下歷史紀錄，也讓莫德納藥廠總裁霍格（Stephen Hoge）驚嘆，這個變種病毒根本就像是英國小說家雪萊（Mary Shelley）筆下的《科學怪人》（Frankenstein）主角。雖然科學家們還無法證實Omicron是否更具傳染力，但由於外界擔心現有的疫苗效力會受影響，因此各藥廠正競相尋找答案，並試圖加強自家疫苗對抗新魔王的能力。

《紐約時報》報導，自Omicron病毒現蹤南非後，當地的全國病例就增加了2倍多，檢測陽性率也從過去的2%驟升至9%。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）28日證實，該國豪登省每天新增的2300宗病例有大部分與Omicron有關，顯示此疫苗的感染力非常強。美國病毒學家布倫（Jesse Bloom） 表示，「我們真的需要對這個新變種保持警惕並做好準備。」

南非出現首批Omicron病例的36小時後，當地科學家就緊急分析感染者樣本、整理數據，並匆忙測試現有疫苗對抗新變種病毒的效力。目前，輝瑞和莫德納藥廠的研究人員已加入相關研究，並將在2週後知道結果。布倫透露，「從過去的經驗來看，我們基本可以確定，這些突變將導致抗體中和病毒的能力顯著下降。」

▲莫德納和輝瑞疫苗分別可在2個月和6週內完成現有疫苗調整。（圖／路透）

南非國家傳染病研究所（NICD）病毒學家摩爾（Penny Moore）是目前在測試疫苗對抗Omicron效果方面進展最大的團隊。她指出，Omicron很有可能比Delta更具傳染力，同時還具有Beta病毒規避疫苗的能力，但她需要更多時間，來測試完全免疫的人是否有能力對抗Omicron。如果現有疫苗被證實對Omicron的防護力會大幅降低，那麼藥廠可能需要對自家疫苗進行調整。

採用mRNA疫苗技術的莫德納和輝瑞（BNT）疫苗可以被快速更新。輝瑞發言人皮茨（Jerica Pitts）表示，輝瑞的科學家可以在6週內調整現有疫苗，並在100天內交運首批疫苗。而莫德納藥廠總裁霍格也指出，該公司已在30日開始疫苗測試，莫德納有能力在2個月內更新現有疫苗，並在3個月內完成臨床試驗，「這個病毒簡直就像是科學怪人一樣，敲響了每一個警鐘」。

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