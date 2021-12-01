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宏都拉斯總統大選　執政黨「承認敗選」親中候選人確定勝出

▲▼宏都拉斯執政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）方面承認敗選。（圖／翻攝自Facebook／Nasry Tito Asfura）

▲宏都拉斯執政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）方面承認敗選。（圖／翻攝自Facebook／Nasry Tito Asfura）

中央社德古西加巴30日綜合外電報導

宏都拉斯總統大選部分計票結果顯示，在野黨候選人秀瑪菈．卡斯楚得票率遙遙領先，右翼執政黨「國家黨」今天承認敗選。

在開出52%選票之後，前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）的妻子秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）以53.49%得票率領先位居第2、國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的33.98%。

▲▼宏都拉斯親中候選人卡斯楚（Xiomara Castro）。（圖／路透）

▲宏都拉斯親中候選人卡斯楚（Xiomara Castro）將成為首位女值總統。（圖／路透）

法新社和路透社報導，國家黨行政秘書長柏川德（Kilvett Bertrand）今天告訴「美洲廣播」（Radio America），阿斯夫拉很快就會舉行記者會，證實國家黨12年來的執政告終。

柏川德同時說：「即使國家黨沒有當選領導政府，今天各位可以看到國內氛圍和平穩定。」

「我們祝福勝選者一切成功。」

▼據悉，宣布敗選的執政黨候選人阿斯夫拉將出面舉行記者會。（圖／翻攝自Facebook／Nasry Tito Asfura）

▲▼宏都拉斯執政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）方面承認敗選。（圖／翻攝自Facebook／Nasry Tito Asfura）

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