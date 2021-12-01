打3劑也被感染！以色列證實4例Omicron　倫敦返國醫生染同僚

▲新變異株Omicron來勢洶洶。（圖／路透）



文／中央社記者何宏儒安卡拉1日專電

以色列特拉維夫附近的希巴醫療中心發言人昨天證實，兩名以色列醫生感染COVID-19新變異株Omicron，其中一人過去一週從倫敦參加會議返國，另一醫生很可能遭同僚傳染。

「國土報」（Haaretz）報導，特拉維夫（Tel Aviv）附近的拉馬干市（Ramat Gan）希巴醫療中心（Sheba Medical Center）指出，兩名醫生都已接種3劑BNT疫苗，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀輕微。

院方表示，很可能是從英國返回以色列的那名醫生把COVID-19傳染給同事。

除了兩名醫生之外，衛生官員證實，境內還有另外兩名感染Omicron變異株病患，其中一人是曾經接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗的馬拉威觀光客。

以色列11月27日關閉邊界，禁止外國人入境14天，盼遏制Omicron散播。當局並且運用反恐電話追蹤技術，追蹤少數恐遭感染者的接觸情況。

衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）昨天與財政部長李柏曼（Avigdor Lieberman）在索羅卡醫療中心（Soroka Medical Center）召開記者會時表示，以色列限制觀光14天只是「暫時性的」，政府不會「自動延期」。

霍洛維茲強調疫苗對Omicron的效力時說，「跡象顯示，包括施打了追加劑的完全接種者，對此變異株也有很高防護力」。 他表示，當局政策「向來就是與新型冠狀病毒共存，保持健康與經濟開放，並且維持正常生活、工作和教育。此一政策不變」。

以色列希望在這14天之後可就疫苗對Omicron的效力了解更多。全國940萬人口中約57%已接種完整疫苗。