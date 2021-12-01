研究：「A、B、Rh+血型者」更易染疫　B型男性中鏢機會大於女性





▲印度研究聲稱血型和染疫機率有關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度研究指出，個人血型和容不容易感染COVID-19有關，如A、B和Rh+血型者「相對容易」感染COVID-19；O、AB、Rh-血型者，則相對不容易染疫。

《俄羅斯衛星通訊社》（Sputnik）報導引述該研究，由印度首都新德里的甘加蘭姆爵士醫院（Sir Ganga Ram Hospital）進行的研究，於11月21日在期刊《細胞與感染微生物學前言》發表，這是瑞士同儕審查期刊，內容主要關於病原微生物，以及其和宿主間相互關係的研究。

僅管這份研究聲稱特定血型的族群較易感染COVID-19，但也有註明，研究並沒有發現特定血型和染病後的嚴重程度以及死亡率有關。

參與這項研究的多名醫生更進一步聲稱，B血型者中男性染疫的機率高於女性；研究主導醫師、共同作者朗傑安（Vivek Ranjan）表示，「我們的研究顯示在染疫後恢復期方面，A血型者和Rh+血型者恢復期可能較長；O血型者和Rh-血型者則可能恢復期更短。」

該家醫院30日指出，研究受試者共有2586名染疫患者，在去年4月8日至10月4日染疫期間，接受PCR檢測同時進行這項研究。