美密西根州高中爆槍擊！　高二生用掉「超過一個彈匣」釀3死8傷

Breaking - 4-6 people have been reported injured in a shooting at Oxford High School in suburban Detroit.



Suspected shooter is in custody, per Oakland County Sheriff’s Office.

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記者張靖榕／綜合外電報導

美國密西根州奧斯福爾高中（Oxford High School）15歲高二生，於當地時間11月30日下午攜帶半自動手槍進入校園行兇，5分鐘內擊發至少15至20發子彈，造成學生3死7傷，另外還有一名老師受傷。警方表示槍手已被捕，沒有受傷。

▲槍擊案爆發後，警方趕往現場封鎖，家長也紛紛開車來學校接孩子。（圖／翻攝推特）

奧克蘭郡（Oakland County）副警長麥凱比（Mike McCabe）在記者會上表示，目前還不清楚槍手行兇動機。在人口僅約2萬2000人的小鎮牛津鎮內，發生嚴重槍擊事件，立刻引起躁動；警方表示，他們在中午過後不久接獲超過100通緊急電話，並在接到第一通電話後隨即趕往現場，5分鐘內就將兇手逮捕。

警方指出兇手以半自動手槍行兇，攜帶超過一個彈匣，在5分多鐘發射15至20發子彈。警長辦公室表示則說，「兇嫌沒有拒捕，並要求辯護律師，他沒有就行兇動機發表聲明。」