酒駕失控噴飛釀4死畫面曝！　撞飛2路人「車身翻滾12圈」才停下

▲酒駕害死自己，連帶奪走兩名路人性命。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度旁遮普幫日前發生一起疑似酒駕引發的慘烈車禍，一輛轎車在高速行駛間失控衝撞分隔島，正好撞上當時在過馬路的兩名路人，造成路人當場死亡，車身在空中飛起爆裂後重重下墜，車上的4人中也有2人宣告不治，整起事故還有2人受傷。

綜合印媒報導，事故發生於11月28日下午2點30分左右，當時一輛黑色轎車高速行駛在「Chandigarh-Ludhiana」高速公路上，突然失控打滑，整輛車車頭偏左後衝出車道撞上分隔島，當時前方兩名過馬路的行人注意到衝來的轎車時根本無法反映，瞬間被撞飛到空中，高度一度達2層樓，之後重重落到對向車道。

轎車衝撞行人和分隔島後車體嚴重受損，大量碎片和煙塵四散，撞斷路燈後快速翻滾近12圈才停下。

據了解，當時車上共有一行四人庫瑪爾（Sanjeet Kumar）、辛（Vikramjeet Singh）、安庫許（Ankush）和亞達夫（Rahul Yadav），其中庫瑪爾和辛當場死亡，另外還有路人蘇林德（Surinder Singh）和坎（Zameel Khan）；安庫許和亞達夫則是送醫治療。

這起恐怖車禍事件引起印度地方關注，相關影片也在推特等社群流傳。