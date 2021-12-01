快訊／林秉樞到案！深夜躲飯店遭上銬拘提　否認對女友動手

▲ 民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴及限制自由，板橋偵查隊於1日凌晨1時50分在飯店將林男拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜驚爆遭男友林秉樞動粗，更傳出林男握有她的私密影像當做把柄，高嘉瑜在事後進行驗傷，對男友提出傷害、妨害秘密等告訴，經檢察官受理訊問後，認定林涉嫌重大，向新北地院聲請搜索，警方於1日凌晨1時許，在板橋一間飯店將林拘提到案。林在凌晨4時許被帶回板橋分局，面對媒體詢問是否施暴均予以否認。

據了解，高嘉瑜30日製作完筆錄後，對男友提出傷害、妨害秘密等告訴。經檢察官訊問後，認為林秉樞涉嫌傷害、妨害秘密、私行拘禁、強制等罪，且罪嫌重大有搜索必要，向新北地院聲請搜索票後，法院於深夜11時許核准搜索，且因林秉樞居無定所，且有逃亡之虞，足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串證人之虞，檢察官依法簽發拘票。

警方於1日凌晨1時50分，由板橋分局分局長劉炯炫、偵查隊隊長陳盈元帶隊，在板橋馥都飯店將林拘提到案，並於飯店及林位於板橋民族路的住所執行搜索，扣得手機、iPad平板電腦、備份用豆

腐隨身碟（Qubii）及錄音筆等物品。林秉樞在凌晨4時許，雙手被上手銬帶回板橋分局偵查隊，面對媒體詢問是否對高嘉瑜、自己母親施暴時，頻頻回答「沒有！」