　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

極右名嘴「法國版川普」宣布參選總統　激進言論吸引保守選民

▲▼澤穆爾（Éric Zemmour）被稱作法版川普。（圖／路透）

▲被稱作法版川普的極右派名嘴澤穆爾（Éric Zemmour），宣布參選法國總統。（圖／路透）

中央社巴黎30日綜合外電報導

法國極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）今天（11月30日）正式宣布角逐明年總統大選，挑戰尋求連任的法國總統馬克宏和其他對手，把充滿爭議的強烈反移民主張帶入這場選戰。

法新社報導，63歲的澤穆爾被批評家視為毫無歉意的種族主義者，支持者卻欣賞他對法國傳統價值的擁護。澤穆爾在近幾個月的民調支持度大增，不過有跡象顯示，他初期的氣勢正開始減弱。

澤穆爾在YouTube平台發布的參選影片中表示：「我已決定要掌握我們的命運。我已決定角逐總統選舉。」片中充斥對移民問題的警告，他還矢言要讓法國恢復在世界舞台的宏偉地位。

澤穆爾說：「現在不再是改革法國的時刻，而是要拯救它。」他宣稱許多法國選民「已認不得自己的國家」。

▲▼馬克宏。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏被澤穆爾批評為「前任者的綜合體」。（圖／路透）

澤穆爾抨擊法國的「衰落與頹廢」，並批評馬克宏（Emmanuel Macron）承諾過要當一名全新領導人、到頭來卻只是「他前任者的綜合體」。

被一些人稱呼為「法國川普」的澤穆爾正式宣布投入選戰，暗示他相信自己有充分資金和支持度在明年4月大選拉下馬克宏，並搶走法國極右派老將瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的光芒。

民調顯示，澤穆爾在9月和10月支持度大增，一度有挑戰馬克宏的氣勢。但過去一個月他的受歡迎度似乎已減退。

根據法國「星期日報」（Journal du Dimanche）28日刊登由法國公眾意見機構（Ifop）所做的最新民調，澤穆爾在首輪投票以14%至15%的支持率落居第3位，比11月初少了2至3個百分點，並落後馬克宏和雷朋分別為25%和19%-20%的支持率。

澤穆爾是法國最知名政治評論家之一，他因為警告法國會被穆斯林「殖民」而聲名大噪，他認為穆斯林的信仰與法國價值「不相容」。

言詞尖酸的澤穆爾已有2次仇恨言論遭定罪紀錄。他希望自己對於限制移民及法國伊斯蘭族群的激進立場，在因種族和宗教對立而撕裂的法國，能夠吸引到保守派選民。

澤穆爾預定12月5日早上在首都巴黎舉行首場正式競選造勢大會。法國反法西斯人士和一些工會已準備好，當天下午1時也要在巴黎舉行名為「要澤穆爾閉嘴」抗議活動。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
家暴男長這樣？　他驚見高嘉瑜男友「有這項特徵」
高嘉瑜遭家暴！藍綠鐵粉解讀都跟「蔡英文」有關　網：可憐吶
Omicron引憂美股開盤下挫　道瓊指數跌逾300點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

極右名嘴「法國版川普」宣布參選總統　激進言論吸引保守選民

歐盟已發現「42例Omicron」　官員促各國加緊基因定序

挺台灣掰了50萬貨櫃運量商機？　中歐泛亞鐵路驚傳「不停立陶宛」

快訊／Omicron引憂美股開盤下挫　道瓊指數跌逾300點

胡錫進推特羞辱「波羅的海三國」議員：花多少錢請這些政治演員

護理師「把止痛藥換成食鹽水」　7病患手術中痛到放聲尖叫

立陶宛議員贈蔡英文團結之樹：兩個熱愛自由不與中共妥協的女人

冷凍袋當保險套！獸父性侵女兒12年　幼兒園起每週硬上2、3次

愛女打1劑莫德納「15天後突身亡」　老父心碎：她明年4月要辦婚禮

大眼妹罹怪病「一碰臉頰」像觸電　痛到尖叫送急診！天倫家庭夢碎

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

極右名嘴「法國版川普」宣布參選總統　激進言論吸引保守選民

歐盟已發現「42例Omicron」　官員促各國加緊基因定序

挺台灣掰了50萬貨櫃運量商機？　中歐泛亞鐵路驚傳「不停立陶宛」

快訊／Omicron引憂美股開盤下挫　道瓊指數跌逾300點

胡錫進推特羞辱「波羅的海三國」議員：花多少錢請這些政治演員

護理師「把止痛藥換成食鹽水」　7病患手術中痛到放聲尖叫

立陶宛議員贈蔡英文團結之樹：兩個熱愛自由不與中共妥協的女人

冷凍袋當保險套！獸父性侵女兒12年　幼兒園起每週硬上2、3次

愛女打1劑莫德納「15天後突身亡」　老父心碎：她明年4月要辦婚禮

大眼妹罹怪病「一碰臉頰」像觸電　痛到尖叫送急診！天倫家庭夢碎

英國軍情六處：中國、俄羅斯和伊朗構成三大威脅

兄弟拚直落4獲勝奪冠派華德茲先發　統一無退路胡智為挽狂瀾

女校長狂A家長21.7億！豪灑「1.3億課金」稱霸網遊　淒涼下場曝光

極右名嘴「法國版川普」宣布參選總統　激進言論吸引保守選民

愛吃火鍋燒烤又3年不喝白開水　他30歲「全身長滿結石」恐怖變形

高嘉瑜被家暴！徐巧芯揭「林秉樞是塔綠班」揪蘇貞昌「父權思維」

歐盟已發現「42例Omicron」　官員促各國加緊基因定序

影／分手報復 散布私密照難下架 加重刑罰｜行動法庭 第149集 完整版｜ 郭怡青 吳姵瑩 2021.11.30

挺台灣掰了50萬貨櫃運量商機？　中歐泛亞鐵路驚傳「不停立陶宛」

新北萬金石鄉親引頸期盼　金山警交通分隊遷入新居

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

國際熱門新聞

Omicron是聖誕大禮　專家曝1關鍵加速終結疫情

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

Omicron引憂美股開盤下挫　道瓊跌逾300點

BNT抗體水平受2因素影響　效力最強族群曝

「喪屍鯊魚」慘遭啃食　肚破腸流仍在游泳

她接種1劑莫德納15天後突身亡

未成年國中妹慘淪69外籍男性奴

冷凍袋當保險套！獸父從幼兒園起硬上女兒12年

歐盟已發現42例Omicron　官員促各國加緊基因定序

護士加水稀釋止痛藥　7婦手術中痛苦尖叫

胡錫進羞辱「波羅的海三國」議員：花多少錢請的

大眼妹罹怪病「一碰臉頰」像觸電

法國版川普宣布參選總統　激進言論吸引保守選民

南非10%住院患者不到2歲　背後原因揭曉

更多熱門

相關新聞

「法版川普」民調衝第2　主打零移民政策

「法版川普」民調衝第2　主打零移民政策

法國將在2022年進行總統大選，儘管現任總統馬克宏尚未表態參選，但最新民調支持度仍舊穩居第一。值得注意的是，政治素人澤穆爾（Éric Zemmour）居然以17％的支持度位居民調第二，極右翼的他被稱為「法版川普」，強調愛國與反移民。

關鍵字：

法國版川普法國川普澤穆爾Éric Zemmour

讀者迴響

熱門新聞

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

「活剁貓尾」光頭男陳屍家中

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

大冰箱衝到家暴降10°C！圖看全台冷5天

蕾菈和反骨合約到期！　粉問「會留下嗎」回應揭動向

高嘉瑜遭施暴　前男友：要求林秉樞刪除不雅片

逛好市多驚見夯品「特價100元」他秒入手

家暴男長這樣？　他驚見高嘉瑜男友「有這項特徵」

林秉樞母喪出席者曝光！名單驚見賴清德

加油再等等！貨物稅調降　中油：汽柴油明起大降1.1元

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

娶大30歲女房東！1張親密照結局神轉網白眼

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面