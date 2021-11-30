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胡錫進推特羞辱「波羅的海三國」議員：花多少錢請這些政治演員

▲▼立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞代表團前往總統府，會見總統蔡英文。（圖／取自Facebook／Dovilė Šakalienė）

▲波羅的海三國會見總統蔡英文，卻被胡錫進羞辱是花錢找來的「政治演員」。（圖／取自Facebook／Dovilė Šakalienė）

記者林彥臣／綜合報導

波羅的海三國立陶宛、愛沙尼亞以及拉脫維亞的國會議員訪問團，正在台灣進行訪問。對此中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在推特上，轉貼蔡英文會見波羅的海三國訪問團的推文，狠酸三國議員是花錢請來的「低端政治演員」。

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進在推特上用英文發文表示，你（蔡英文）花了多少錢，邀請這些歐洲低端政治演員，可憐的台灣，不知道這些人會不會花錢買一些島上滯銷的鳳梨。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser），就在留言中回應胡錫進，「當你掉到坑裡，就不要繼續挖洞」。

▲▼中國外交部長王毅與塔利班合照。（圖／翻攝自中國外交部）

▲有網友在胡錫進的推文回應，「怎麼看都和塔利班那幫人氣質不一樣」。（圖／翻攝自中國外交部）

對此世界各國的網友留言表示，「中國官媒對波羅的海地區明顯不滿」、「你認為像你這樣的戰狼是高端的嗎？」、「你花了多少錢改變希臘字母，避免傷害你老闆的感情」、「怎麼看都和塔利班那幫人氣質不一樣」、「為台灣感到高興……多麼偉大的國家和偉大的人民……感謝分享垃圾時報的編輯兼負責人」。

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