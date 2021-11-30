COVAX將提供北韓473萬劑AZ疫苗　南韓曝：雙方密切接觸中

▲ 金正恩採取嚴格防疫措施，防堵新冠疫情。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情肆虐近二年，堪稱淨土的北韓至今未通報任何一起病例，也是全球極少數尚未推動疫苗接種的國家之一。外媒指出，疫苗全球取得機制（COVAX）已撥出473萬劑英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）的新冠疫苗，準備運往北韓。南韓政府也透露，雙方正密切溝通。

《路透社》30日報導，COVAX即將運送473萬劑AZ疫苗至北韓。南韓統一部30日則透露，目前看來COVAX正密切與平壤當局接觸，但似乎尚未詳細安排如何分配。

由世界衛生組織（WHO）共同領導的COVAX依照人口比例，1月以來已向逾140個受惠國分送疫苗。COVAX目標年內分配10億劑疫苗，此次運送疫苗至北韓則是12月底前分配4300萬劑AZ及莫德納疫苗計畫的一部份。

WHO先前指出，全球目前僅北韓及厄利垂亞2國尚未啟動疫苗接種工作。南韓一家智庫表示，北韓此前曾因擔心疫苗副作用而拒絕200萬劑AZ疫苗。

根據WHO數據，北韓截至本月11日已對至少4萬5564人進行新冠病毒檢測，未出現陽性結果。平壤當局實施嚴格抗疫措施，包括關閉邊境及限制國內旅遊，全球疫情爆發近二年來未通報任何一起確診病例，南韓及美國官員對此則持懷疑態度。

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