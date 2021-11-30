大眼妹罹怪病「一碰臉頰」像觸電　痛到尖叫送急診！天倫家庭夢碎

▲28歲的蘿拉（Laura Cruz）罹患三叉神經痛（trigeminal neuralgia）。（圖／翻攝gofundme）

記者吳美依／綜合報導

外國28歲女子蘿拉（Laura Cruz）某天醒來，右唇出現微弱刺痛感，幾周內迅速演變成劇痛，並且蔓延至右臉，影響視力。她被診斷出罹患三叉神經痛（trigeminal neuralgia），每次碰觸自己的臉頰，感覺就像被電擊，不僅疼痛到尖叫、送急診，也被建議不得生育，生兒育女的夢想破滅。

《鏡報》報導，蘿拉今年1月出現症狀，起初被誤診為帶狀皰疹，由於情況不斷惡化，最後找上專科醫師，接受核磁共振掃描後，才終於確診。雖然她持續服藥舒緩，每天卻仍發作多達25次、劇痛難耐，而且「什麼事都會引發疼痛」，尤其冬天低溫又讓情況更嚴重，「這個疾病完全耗盡了我的生命。」

Woman, 28, feels like she's being electrocuted every time she touches her facehttps://t.co/pzlRzrkWrY pic.twitter.com/OF8XEKLIDA — The Mirror (@DailyMirror) November 29, 2021

儘管蘿拉深受疾病之苦，仍於今年夏天順利結婚，她一直希望與29歲丈夫特洛伊（Troy）生兒育女，卻被醫師建議不要懷孕，因為她受到藥物影響，極可能生下畸型兒。

蘿拉為了順利組成家庭，決定發起募資活動，接受手術，「我的神經周遭有血管纏繞，這就是造成疼痛的原因。醫師希望手術能讓我在未來2到10年內消除疼痛，如此一來就能停藥、嘗試生小孩。」

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