大眼妹罹怪病「一碰臉頰」像觸電　痛到尖叫送急診！天倫家庭夢碎

外國28歲女子蘿拉(Laura Cruz)某天醒來,右唇出現微弱刺痛感,幾周內迅速演變成劇痛,並且蔓延至右臉,影響視力。她被診斷出罹患三叉神經痛(trigeminal neuralgia),每次碰觸自己的臉頰,感覺就像被電擊,不僅疼痛到尖叫、送急診,也被建議不得生育,生兒育女的夢想破滅。

《鏡報》報導,蘿拉今年1月出現症狀,起初被誤診為帶狀皰疹,由於情況不斷惡化,最後找上專科醫師,接受核磁共振掃描後,才終於確診。雖然她持續服藥舒緩,每天卻仍發作多達25次、劇痛難耐,而且「什麼事都會引發疼痛」,尤其冬天低溫又讓情況更嚴重,「這個疾病完全耗盡了我的生命。」

