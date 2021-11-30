蘇格蘭再添3例Omicron！英國計14人染疫　首相宣布擴大實施口罩令

▲英國累計14例Omicron變異株病例，首相強森表示將擴大實施口罩政策。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎病毒變異株Omicron來勢洶洶，至今為止已從非洲8國擴展至歐洲諸國、北美洲加拿大、甚至亞洲的以色列與香港、日本都出現病例。而最新消息指出，英國蘇格蘭又添增3起病例，使英國Omicron病例數累計至14例。英國首相強森表示，擬考慮加強口罩政策。

根據英國《天空新聞》（Sky News），英國蘇格蘭衛生部長尤薩夫（Humza Yousaf）表示，目前蘇格蘭拉納克郡（Lanarkshire）發現5起Omicron病例，而格拉斯哥市與克萊德地區則有4例。

報導指出，其實蘇格蘭當局曾於11月13日在愛丁堡的默來菲體育場（Murrayfield stadium）舉辦一場國際性的橄欖球比賽，其中參賽國家就包括南非；不過對此，尤薩夫則表示，目前沒有證據能夠顯示此事和Omicron病毒在境內擴散有關。

根據《路透社》，隨著Omicron病毒來勢洶洶，英國首相強森考慮擴大實施口罩政策，規定從當地時間30日早上起，在大眾交通工具、商店、銀行、理髮廊等都必須強制佩戴口罩，此外還搭配針對非洲南部10個國家的入境限制，從非洲10國入境旅客一律得至飯店隔離。

▼魔王變種病毒Omicron入侵全球19個國家與地區。（圖／林宜潔製）

▲台灣時間11月30日下午4時Omicron全球確診數。（表／ETtoday）

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