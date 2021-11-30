泰國「第一神顏」曬A4螞蟻腰！「XS穿不滿」川字腹肌網暴動

▲黛薇卡被發現這套衣服竟然還穿不滿，超瘦狀況引起粉絲驚呼。（圖／翻攝自Instagram／davikah）

實習記者黃品臻／綜合報導

有泰國「第一神顏」之稱的女星黛薇卡霍恩（Mai Davika），在IG上擁有多達1480萬粉絲，今（30）日稍早她曬出最新美照，一件黑金色的兩截式貼身洋裝在她身上相當合身，中間鏤空讓A4螞蟻腰全都露，不過其中一個小亮點更是讓粉絲直呼不可思議！

經常透過IG曬美照的黛薇卡，從不吝嗇與粉絲分享傲人S曲線與小蠻腰，今日她再度發出一組美照，只見她穿著一套黑色鑲著金邊的兩截式貼身洋裝，合身的布料讓她的好身材一覽無遺，中間鏤空的設計更讓她的A4螞蟻腰和川字腹肌出來「見客」，不過仔細一看，已經很小件的衣服穿在黛薇卡身上，竟還有「空洞」。

▲不忌口的黛薇卡，靠控制份量來維持螞蟻腰。（翻攝自davikah IG）

超纖細身材讓粉絲直呼不可思議，紛紛留言表示，「這腰太美了」、「黛薇卡有沒有吃飯啊？」、「太性感了」、「好愛那個肚子」。

事實上，黛薇卡不是纖瘦而已，而是扎扎實實練出腹肌的運動女孩，瑜伽、泰拳都難不倒她，她也曾在IG分享運動的照片，美麗的川字腹肌線條就「長」在她的A4腰上。

▲黛薇卡（右）以運動維持好身材。（圖／翻攝自Instagram／davikah）