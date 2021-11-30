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快訊／日本出現首例Omicron確診！30多歲男從納米比亞入境

▲▼ 日本機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本出現首例Omicron確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

根據《共同社》報導，一名30多歲男子28日搭機從納米比亞入境日本，並在成田機場確診新冠肺炎，由於Omicron陸續入侵各國，因此日本當局也隨即將該名男子的樣本轉交國立傳染病研究所進行基因定序，稍早正式確定為確診Omicron變種病毒。據悉，該名男子有發燒症狀，目前正在檢疫所隔離，而與他同行的另外2名家人皆為陰性。

另一方面，受到新冠病毒新變異株Omicron感染擴大影響，岸田文雄29日宣布，自「30日0時起」，全面停止開放外國人入境日本。事實上，有鑑於國內疫情稍緩，日本8日才剛開放海外商務客、留學生以及技能實習生入境，怎知卻突然爆出變種病毒Omicron。

日本27日起強化邊境措施，陸續要求從南非、辛巴威、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、波札那、尚比亞、馬拉威、莫三比克等9個國家入境的日本公民，要在國家指定的防疫旅館內隔離10天。同時取消以上9個國家的商務客與留學生入境，如今則是以全球各國為對象，正式宣布停止商務與留學入境。

▲▼1130下午新Omicron全球確診數。（表／ETtoday）

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