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69外籍生集體洩慾！未成年少女慘淪性奴　遭男大生性侵逾100次

▲▼ 女學生,女孩,女生,制服。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 國中少女慘遭數十名大學生集體性侵逾百次。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓江原道發生一起恐怖事件，慶東大學數十名外籍學生、畢業生將一名未滿16歲的國中女學生當成性奴，8個月來集體性侵逾百次。警方現已鎖定69名嫌犯，下達限制出境禁令，不排除有更多人涉案。

綜合韓媒30日報導，江原警察廳國際犯罪搜查隊近日將江原道慶東大學69名外籍留學生、畢業生依性犯罪嫌疑立案調查。他們多是尼泊爾、孟加拉籍，涉嫌自去年12月起的數月間性侵附近一所國中女學生超過100次。

受害少女8月與班導師談話過程中透露被害事實，接受警方調查時表示，嫌犯會以「在幹麼」、「買好吃的東西給妳好不好」、「要來我家玩嗎」等藉口約她出門，加以性侵。

警方根據少女的陳述，調查慶東大學600多名在學中、已畢業外籍生後鎖定69名嫌犯，已經下達限制出境禁令，現正加速辦案。根據《東亞日報》，警方透露，嫌犯人數有可能再增加。

初步調查顯示，嫌犯是透過社群網站接觸這名少女，69名外籍學生、畢業生將她當成性奴，長期集體性侵，且是在明知她未成年的狀況下與她發生關係。

南韓國會去年4月通過刑法修正案，將最低合法性交年齡自13歲上調至16歲。根據新法，就算雙方是在合意下發生性關係，只要一方清楚另一方為未成年者，便涉法定性侵罪嫌。

校方關係人士則坦言，該校本以招收外國留學生且管理有方而聞名，沒想到發生此事，令人慚愧。

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