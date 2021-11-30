日本重新開放時間點曝光！　閃電鎖國仍難逃Omicron入侵

▲日本將暫時封鎖國境1個月，未來將視情況延長。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

日本當局29日閃電宣布鎖國，自30日0時起全面禁止包含商務客、留學生以及技能實習生在內的外國人入境，為防堵變種病毒Omicron，政府動作迅速震驚全球。而該邊境管制預計會先暫時執行1個月，如果疫情加重則可能延長。

根據《日本放送協會》報導，首相岸田文雄29日緊急宣布，停止外國人入境。事實上，日本8日才剛重新開放商務客、留學生以及技能實習生入境，如今時隔20多天又再度喊卡。對此，岸田文雄30日上午再度表示，這是為了要在完全掌握變種病毒Omicron前，所祭出的暫時措施。

日本當局也強調，入境管制時限暫時訂為1個月，未來將視情況延長。除此之外，日本26日才剛將每日入境人數從3500人調升至5000人，12月1日起將再度調降為3500人。

日本29日宣布鎖國後，隨即爆出有一名30多歲男子28日搭機從納米比亞入境日本，並在成田機場確診新冠肺炎，由於Omicron陸續入侵各國，因此日本當局也隨即將該名男子的樣本轉交國立傳染病研究所。而稍早基因定序出爐，確定為感染Omicron，成為日本境內第一例Omicron確診。

儘管外界對於日本迅速的強硬手段看法兩極，不過日本網友則認為，與前政權相比，岸田文雄行事當機立斷，才能真正防疫，值得讚許。而他本人29日也直言，自己將會肩負起過度謹慎防疫所招致的批評。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast