惡魔護士把止痛藥「加水稀釋」　7女病患取卵手術中痛到放聲尖叫

▲ 7名婦女被迫承受取卵手術的龐大痛苦。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國康乃狄克州去年發生一起可怕事件，耶魯大學生育診所一名護士將止痛藥以生理食鹽水稀釋，導致多名患者在痛苦的取卵手術及術後治療過程中必須承受劇烈疼痛。7名受害婦女近日控告耶魯大學，未妥善管理診所內的藥品，要求校方提供賠償。

根據《每日郵報》，7名婦女17日向耶魯大學提告，指控校方未能妥善管理鴉片止痛藥芬太尼（fentanyl）。由於一名護士對她們的止痛藥動手腳，導致她們在手術台上遭受難以忍受的疼痛，只能痛苦尖叫。

這7名婦女去年都在康州奧蘭治市耶魯大學生殖內分泌及不孕症診所接受痛苦的侵入性體外人工受孕手術（IVF），術後應接受鴉片類藥物治療，護士卻將止痛藥換成生理食鹽水，令她們在手術過程中痛苦尖叫，術後也痛不欲生。這名護士蒙地科內（Donna Monticone）卻僅被判入獄4周及3個月居家監禁，獲釋後列入觀察3年。

現年49歲的蒙地科內離婚後開始吸毒，曾為爭取孩子的監護權奮鬥數年，現已離開這家診所，承認污染藥物，並在聽證會上向受害者道歉，因為此前沒有前科，5月被判刑4周，而非建議的5年徒刑。

檢方指出，這家診所在2020年6月至10月間為病患施打的芬太尼有75%被以生理食鹽水稀釋。根據起訴書，受害婦女被迫在取卵手術中承受劇痛，醫師會以一根粗針穿過陰道壁、卵巢韌帶、卵巢、卵巢濾泡，抽吸成熟的卵子。這是體外受精五個步驟中的第二個，卵子被取出後在體外受精，再植入患者體內，整個療程費用約1.5萬至3萬美元。

由於患者在手術中痛苦尖叫，術後也反映劇烈疼痛問題，診所人員便得知芬太尼供應有異。其中一名受害婦女表示，「那比我能想像的任何一種痛都還要痛。」另一名患者表示，「我還記得在手術過程中痛苦尖叫。」院方卻告知她們，這是因為周末麻醉師人力不足導致。她們指出，耶魯診所從未對她們提出的問題進行調查，淡化她們承受的痛苦。

她們還指控，耶魯大學2020年初將生育診所搬遷至奧蘭治市後，試圖透過大量訂購芬太尼囤貨來省錢，而當時負責運送及管理這批芬太尼的正是蒙地科內。

訴狀指出，耶魯人員被控未遵守藥品協議及妥善管理瓶裝芬太尼，違反該州及聯邦法律，將超過175瓶芬太尼存放在安全措施不足的區域，導致患者受到創傷，正尋求損害賠償，金額不明。耶魯發言人皮爾特（Karen Peart Peart）則表示，校方不會對這起訴訟發表評論。

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