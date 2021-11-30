南韓重症病患數再破新高！首爾「病床不夠」只剩31床　挨批防疫鬆懈

▲南韓政府僅針對「非洲8國」實施外籍人士入境限制，圖為仁川國際機場。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從11月起宣布「與病毒共存」（With Corona）、實施分階的恢復日常生活後，不僅單日新增病例飆破4千例，就連重症、死亡患者數都暴增2倍以上，首爾重症病床使用率超過9成，僅剩下31床。為此，南韓防疫當局昨（29）日宣佈，研擬讓所有新冠確診患者實施「居家治療」，同時加快18至49歲族群施打第3劑疫苗。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓今（30）日上午9時30分通報3032起新增病例，其中境內感染為3003例、境外移入為29例，重症患者飆增至661人，再度創下疫情以來新高，另外還新增44例死亡。目前南韓共累計44萬7230例確診、3624例死亡。

南韓保健福祉部中央事故收拾本部30日指出，截至29日下午5時，首爾市內345個新冠重症病床中，已有314床正在使用中，使用率來到91.0%，與前1天的87.8%相比足足攀升了3.2個百分點；而同屬首都圈範圍的京畿道、仁川的新冠重症病床使用率則各為86.9%、83.5%。

▲▼南韓首都圈重症病床數已接近飽和狀態。（圖／路透社）



隨著新增病例、重症與死亡患者暴增，南韓防疫當局29日將11月第4周（21至27日）全國周間新冠流行危險程度的指標從「高」（높음）上調至「非常高」（매우 높음），在總統文在寅召開並主持新冠特別防疫檢點會議後，由保健福祉部結合行政安全部等各部處發佈未來全國防疫政策，主要聚焦在施打第3劑、新冠居家治療。

文在寅會議上表示，決定將暫緩實施「恢復日常生活」的第2階段、同時將接種第3劑疫苗從原本的「加強接種」轉定義為「基本接種」（기본접종），呼籲儘早實施接種第3劑，是眼下最該優先執行的任務，除了應設法提高12至17歲族群接種率外，也應儘快研擬為5至12歲兒童施打疫苗。

不過，《朝鮮日報》也在報導中批評，雖然南韓政府29日宣稱發佈「未來4周特別防疫對策」，不過針對急遽升溫的疫情、以及來勢洶洶的變種病毒Omicron卻拿不出具體對策，不僅未加強嚴格執行社交距離防疫、也未針對防堵Omicron擴大實施入境限制。

▲南韓重症患者暴增，政府在首爾某醫院前大舉興建被稱為「方艙醫院」。（圖／達志影像）

《韓聯社》在報導中指出，由於國內病床數嚴重不足，南韓政府從26日起就針對所有新冠新增確診者改為實施「居家治療」制度。原本在過去只有70歲以內輕症或無症狀患者可同意在家接受治療，不過從26日以後，扣除住處暴露於高感染風險環境、兒童、身心障礙人士、70歲以上高齡者須入院接受特別照顧與治療外，其他人一律改採居家治療。

對此，就有專家擔心，若管控稍有不慎，恐怕造成病毒在社區內傳播，尤其是患者可能在無症狀、或輕症的情況下，在搭乘電梯時將病毒傳播給其他住戶。

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