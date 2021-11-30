高嘉瑜遇暴力男卻離不開　女主持遭家暴也拖5年！施暴者多假好人

▲高嘉瑜遭男友施暴，全身多處鈍挫傷。（圖／翻攝自臉書／高嘉瑜）

記者王佩翊／綜合報導

有港湖女神之稱的民進黨立委高嘉瑜30日被週刊爆料，遭到男友林秉樞家暴，經醫師診斷，臉部與四肢多處鈍挫傷、頭部多處鈍傷」，震驚外界。而同樣擁有高社經地位的大陸美女主持人魯豫其實也曾經遭受家暴，最後苦撐多年才斷了惡緣。此外，根據日本研究，其實家暴加害人並沒有一定的特徵，甚至還有許多人會給外人帶來「好人」印象，導致受害者更難求助。

高嘉瑜驚傳遭到惡男友林秉樞施暴，林男對高重拳攻擊、鎖喉、拖行等，導致高嘉瑜全身多處鈍挫傷。據悉，對方還以各種形式脅迫高嘉瑜本人，導致她無法斷開恐怖情人。對此，高嘉瑜稍早則回應，「自己會勇敢面對，也希望不會再有下一個受害者」。

長相甜美的高嘉瑜畢業於台大法律系，擁有高學歷與高社經地位，如今傳出約會暴力事件，也讓人感慨怎麼會遇人不淑。然而事實上，正是因為林男不只對高嘉瑜施暴，還以各種手段脅迫對方，才會導致女方不敢提分手。

▲魯豫（左）曾遭前夫家暴。（圖／魯豫有約微博）



大陸知名女主持人魯豫，本名陳魯豫，她曾經採訪過多位名人，由於談吐自然親切，形象溫柔婉約，因此頗受觀眾歡迎，主持的節目《魯豫有約》更是被視為是中國版的《奧普拉脫口秀》。但讓人難以想像的是，事業成功又外貌姣好的她，在第一段婚姻中也遭到美籍的前夫家暴，這段孽緣更是拖了5年才徹底結束。

另一方面，日本內閣府日前就公布了一項研究調查，其中表示，其實家暴的加害者並沒有一定的特徵，對擁有親密關係的人施暴的人，在年齡、學歷、職業以及收入上並沒有一定的傾向。最令人驚訝的是，有部分施暴者甚至長期帶給外界「好人形象」，導致別人根本無法想像他們私底下竟然有暴力傾向。

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