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英國1種人今冬「加打第4劑」！　擴大第3劑接種迎戰Omicron

▲▼英國，新冠，疫苗。（圖／達志影像／美聯社） 

▲ 英國擴大第三劑接種族群。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron恐怕具高傳染性及疫苗抗性，掀起全球恐慌。英國26日至今累計11起確診病例，政府29日宣布，將為全國18歲以上民眾提供第三劑疫苗，並為嚴重免疫低下族群再加打一劑，代表部份高危險群即將施打第四劑。

英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）29日下午針對新冠疫苗接種提出新建議指出，18歲以上所有民眾都應接種第三劑；第二劑與第三劑的間隔自6個月縮短至3個月；12至15歲青少年應接種第二劑，至少3個月後再打一劑；嚴重免疫低下者將可獲得另一劑加強劑，代表部份族群將在今冬施打第四劑；加強劑使用輝瑞/BNT或一半劑量的莫德納疫苗。

衛生大臣賈維德（Sajid Javid）隨後在下議院發表聲明證實，政府將全面採納JCVI建議。他表示，「在這場疫苗與病毒的賽跑之中，新變種可能為病毒多添了一條腿。」

全球各國對Omicron變異株的憂慮與日俱增之際，英國政府此舉將使符合第三劑施打資格的民眾增加數百萬人。英國政府抗疫顧問、副首席醫療官範塔姆（Jonathan Van-Tam）說明，世界各地科學家一致認為，Omicron變種越來越令人擔憂，但相關資訊仍存在高度不確定性，「我想說的是，目前不是只有黑暗與悲觀，我不希望人們在現階段感到恐慌。」

範塔姆進一步表示，若Omicron病毒真的能降低疫苗效力，最大的影響可能會發生在預防感染的效果上，希望對預防重症的效果影響較小，「這是科學家未來幾周內需要解決的問題。」

他將抗疫比喻成一場足球賽，「比賽開始時，我們派出11名有新冠疫苗的球員，當不同於原始毒株的Alpha和Delta變種接連而來，就像是有幾名球員受傷，於是我們不得不派出候補球員來繼續比賽，但我們在球賽中表現得很好」，疫苗對抗Delta病毒的表現也非常好。

範塔姆說明，而今Omicron變種來襲，就像場上的幾名關鍵球員拿到黃牌，「我們可能還好，但我們開始察覺到某種風險，可能會減少到10名球員。如果這種情況發生，或是有發生的風險，我們就需要球場上的每個人同時提高他們的水準」，因此需要透過加強劑提升抗體反應，鼓勵所有符合資格的民眾接種第三劑。

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