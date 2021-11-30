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女牧師自爆「外星人想和她做愛」　多次假扮丈夫爬床誘惑

記者吳美依／編譯

美國女牧師雪倫（Sharon Gilbert）宣稱，一個外星人多次偽裝成自己的丈夫，爬上床想要發生性關係，但她從一開始就識破其真面目，最後終於忍無可忍，撕下對方的「臉皮」，發現竟是一隻爬蟲類動物。

雪倫表示，自己與丈夫德瑞克（Derek）一同上床就寢，深夜時分，「另一個德瑞克」卻在老公旁邊坐起身來，「我知道那不是德瑞克，所以我問了這個小傢伙『你是誰？』，因為他顯然想要發生性關係。」

雪倫說，外星人持續聲稱「我是你丈夫」，被多次追問後，卻又改口自稱《聖經》裡的波斯國王亞哈隨魯（Ahasuerus）。此外，外星人身旁還跟了一些奇異生物，長相神似哥德式教堂屋頂上的怪獸石雕。

▲▼美國女牧師雪倫（Sharon Gilbert）（圖／翻攝臉書帳號Sharon K. Gilbert）

▲雪倫（Sharon Gilbert）宣稱外星人想和自己上床。（圖／翻攝臉書帳號Sharon K. Gilbert）

雪倫多次拒絕外星人，最後一次見面時，「我知道它真的很絕望」，未料再度詢問身分，卻還是得到一樣的答案。她終於受夠了，猛力伸手抓住「另一個德瑞克」的臉皮，大喊「我不會跟你走的。你是個騙子，耶穌才是真的」，揭穿外星人的身分。

雪倫感謝上帝讓自己擊退外星人的誘惑，「另一個德瑞克很想邀請我，利用我的自由意志去做某些事情，讓我遠離上帝。」她在電視節目「吉姆．巴克秀」（The Jim Bakker Show）分享這段經驗，但外界尚不清楚，這段故事是否含有隱喻意義。

無神論作家梅塔（Hent Mehta）在推特上轉貼節目片段後，引發網友一片熱議，但大多數人質疑真實性，甚至留言嘲笑，「這些人為何不去寫科幻小說？他們超有想像力耶。」、「這是我這輩子看過最好笑的事情，我還能在哪裡找到更多這樣的經典喜劇？」、「對啊，我也很討厭發生這種事，想睡個好覺已經夠難了，可惡的亞哈隨魯還來亂。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

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