女牧師自爆「外星人想和她做愛」　多次假扮丈夫爬床誘惑

End Times preacher Sharon Gilbert says that an alien imitated her husband, and then it tried to have sex with her, and then it claimed to be Xerxes, and then Jesus got involved, and then the alien turned out to be a reptile with a posse of gargoyles. pic.twitter.com/aBqC2IMSqn — Hemant Mehta (@hemantmehta) November 23, 2021

記者吳美依／編譯

美國女牧師雪倫（Sharon Gilbert）宣稱，一個外星人多次偽裝成自己的丈夫，爬上床想要發生性關係，但她從一開始就識破其真面目，最後終於忍無可忍，撕下對方的「臉皮」，發現竟是一隻爬蟲類動物。

雪倫表示，自己與丈夫德瑞克（Derek）一同上床就寢，深夜時分，「另一個德瑞克」卻在老公旁邊坐起身來，「我知道那不是德瑞克，所以我問了這個小傢伙『你是誰？』，因為他顯然想要發生性關係。」

雪倫說，外星人持續聲稱「我是你丈夫」，被多次追問後，卻又改口自稱《聖經》裡的波斯國王亞哈隨魯（Ahasuerus）。此外，外星人身旁還跟了一些奇異生物，長相神似哥德式教堂屋頂上的怪獸石雕。

▲雪倫（Sharon Gilbert）宣稱外星人想和自己上床。（圖／翻攝臉書帳號Sharon K. Gilbert）



雪倫多次拒絕外星人，最後一次見面時，「我知道它真的很絕望」，未料再度詢問身分，卻還是得到一樣的答案。她終於受夠了，猛力伸手抓住「另一個德瑞克」的臉皮，大喊「我不會跟你走的。你是個騙子，耶穌才是真的」，揭穿外星人的身分。

雪倫感謝上帝讓自己擊退外星人的誘惑，「另一個德瑞克很想邀請我，利用我的自由意志去做某些事情，讓我遠離上帝。」她在電視節目「吉姆．巴克秀」（The Jim Bakker Show）分享這段經驗，但外界尚不清楚，這段故事是否含有隱喻意義。

無神論作家梅塔（Hent Mehta）在推特上轉貼節目片段後，引發網友一片熱議，但大多數人質疑真實性，甚至留言嘲笑，「這些人為何不去寫科幻小說？他們超有想像力耶。」、「這是我這輩子看過最好笑的事情，我還能在哪裡找到更多這樣的經典喜劇？」、「對啊，我也很討厭發生這種事，想睡個好覺已經夠難了，可惡的亞哈隨魯還來亂。」

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