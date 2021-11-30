Omicron兇猛來襲！輝瑞開始研發「專屬疫苗」　5大藥廠回應一次看

▲新變種Omicron來勢洶洶，各大藥廠紛紛試驗疫苗效力。圖為輝瑞疫苗。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

新變種病毒Omicron攜帶大量突變，與Delta病毒相比，恐怕更具傳染性及疫苗抗性；儘管各國政府火速祭出旅遊禁令，目前卻已傳播至17個國家或地區。國際上五大藥廠也紛紛試驗，其疫苗對抗最新變異株的效力，其中輝瑞已開始針對Omicron研發疫苗，莫德納也在研發專門對付Omicron的加強針。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）29日向CNBC表示，雖然需要2至3周才能全面評估疫苗效力，但結果可能顯示，既有疫苗提供的保護力「較少」，因此需要推出新款疫苗；而該藥廠也已著手研發，僅需100天或者更短時間，就能展開試驗並且投入生產，「我們應該能夠在不浪費任何一劑的狀況下，從現在的生產狀態，過渡到製造新疫苗。」

博爾拉指出，輝瑞也曾生產針對Delta及Beta病毒的疫苗，但由於現有疫苗依然非常有效，因此沒有派上用場。他坦言，雖然自己關切最新變異株，但「不感到驚慌」，因為不論既有疫苗對抗Omicron效力多寡，加強針都能顯著降低威脅，「我們過去幾個月一直在為這種時刻做準備，如今已經萬事齊全，準備贏得這場戰鬥。」

▲莫德納疫苗也正在試驗加強針。（圖／達志影像／美聯社）



莫德納將於未來幾周，確認其疫苗對抗Omicron的效力，但此最新變種的突變組合，意味著加速免疫自然衰退的重大風險，因此該藥廠正在盡快試驗增加劑量以及2款候選加強針，以防現有疫苗及第3劑防護力不足。首席醫療官伯頓（Paul Burton）表示，「我們可能需要2、3個月才能真的開始試驗及製造。」

阿斯特捷利康正在釐清Omicron對其疫苗的影響，並且「已在該變異株的通報地點進行研究，也就是波札那以及史瓦帝尼」，蒐集現實世界數據。此外，該藥廠10月向美國食藥署（FDA）申請抗體療法「AZD7442」的緊急使用授權，該藥廠也正在研究此療法對抗最新變種的效果。

此外，BNT也正在調查Omicron對其疫苗的影響，預計未來幾周公布結果。嬌生也展開相關測試，並且「正在研究專門針對Omicron變異株的疫苗」，以利在必要時刻著手研發。

▲專家認為，雖然需要提高警覺，但不需過度驚慌。（圖／路透）



儘管科學家認為，確實有必要對Omicron提高警覺，但也強調仍有許多未知數，包括該變異株是否真的更具傳染力、是否引發更嚴重疾病，以及是否影響現有疫苗防護力。

美國流行病學家賽義德（Abdul El-Sayed）向CNN表示，「雖然這如同WHO所指出的那樣，非常令人擔憂，但我確實認為，我們應該退一步，等待這方面的科學證據。」美國國立衛生研究院院長科林斯（ Dr.Francis Collins）也說，對抗Omicron的最佳方法仍是接種疫苗，並且施打第三劑加強針。

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