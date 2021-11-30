考生注意！二技統測明起報名　帶寵物入考場扣20分

▲二技統測考試明天起開放報名，圖為今年統測。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

111學年度二技統測考試將在明年5月1日登場，技專校院入學測驗中心表示，明天（12/1日）上午9時起到到12月8日下午5時止，一律採用網路報名，提醒考生注意，考試簡章也修訂試場規則及違規處理要點，若考生攜帶動物、昆蟲或其標本進入試場，將扣減該科成績20分。

二技統測考試明天起開放報名，明年3月23日寄發准考證，明年4月20日上午 9 時起公告考試地點與查詢，明年5月1日舉行考試，明年5月19日寄發成績單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲二技統測考試明天起開放報名，圖為今年統測。（圖／教育部提供）

技專校院入學測驗中心指出，若報考「02 共同類」，僅須考國文及英文 2 科，即可憑此成績報名採計，統一入學測驗國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件之各校日間部、進修部申請入學招生。

此外，若考生報考「01 護理類」，技專校院入學測驗中心表示，考生則須考國文、英文、專業科目(一)及專業科目(二)4科，除可報名採計統一入學「護理類」成績之二技日間部、進修部護理系申請入學，亦可憑共同科目國文、英文 2 科成績，報名採計國文或英文成績，或將國文或英文成績訂為報名門檻條件的各校二技日間部、進修部申請入學。

技專測驗中心表示，有意報考二技考生，務必先行瞭解各招生入學管道(或學校)之相關規定，欲了解統測各項訊息考生及家長，可至測驗中心網站下載查閱。諮詢服務電話號碼：05-5379000 轉 300 或 600。