雪山「遭屎衛生紙炸滿地」！暖心山友蹲地全撿下山　網狂讚：偉大

▲廖姓山友蹲地撿起衛生紙。（圖／廖姓山友提供，下同）

記者林昱萱／綜合報導

許多熱愛爬山的山友們時常會於登山時，一邊欣賞山上美景，不過維護山上整潔的部分，則是少部分山友需要多加努力的方向。對此，一名廖姓山友日前就分享，在山上看到有人將用過的衛生紙，隨意丟棄在主要路線旁，讓他看了很是感慨，因此拿著塑膠袋將衛生紙裝進去，一起帶下山，而他充滿愛心、愛山的正義感，也讓大批網友狂讚。

廖姓山友在「雪霸國家公園登山資訊分享站 Shei-Pa National Park Climbing Forums」張貼了幾張照片，並分享一段貼文「在雪山圏谷主要路線旁排遺的山友，你用過的衛生紙也太多了，山上省著點用好嗎！衛生紙已經幫你撿起帶下山，排遺我實在不行，就幫你就地掩埋了，請愛護山上的環境。」

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從畫面中可見，山路上被丟滿了衛生紙，不僅不美觀，還破壞了大自然，而熱愛山的廖姓山友見狀後，拿了塑膠袋將全數的衛生紙裝進去，之後將衛生紙帶下山，而更了不起的是，他擔心前人「留下的黃金」會讓後續路過的山友不慎踩到，也就地將其掩埋。

廖姓山友無私又大愛的精神，也讓大批熱愛山的網友大受感動，紛紛留言狂讚，「祝樓主一生平安順利，上山出大景，山屋每抽必中。」、「感謝您為台灣山林所作的付出。」、「真的好偉大！怎麼這麼愛山、護山！」、「真的非常可惡，辛苦你了！」

另外，對於不知名山友亂丟衛生紙的行徑，也有山友忍不住譴責，「拜託那些沒公德心的人！自己的東西就自己帶走好嗎！爬山只要看到衛生紙就非常、非常討厭這些自私的人！」、「4.5k處還有很多亂丟的垃圾，山頭都很漂亮，但是林道已經被破壞到不行了，哎。」