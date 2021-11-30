Omicron入侵！英國再添2確診「3天累計11例」　蘇格蘭爆社區傳播

▲ 倫敦地鐵上僅部份乘客戴上口罩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron掀起恐慌，英國繼先前通報的9起確診個案，倫敦又發現2起病例，皆有非洲南部旅遊史。英國26日至今累計11例，其中部分並無旅遊史，與此前染疫的個案也並無接觸。蘇格蘭當局憂心，Omicron已經在社區傳播。

《天空新聞》29日報導報導，英國當局證實，倫敦出現2起感染Omicron變異株的病例，使得英國相關個案達到11例。此前，英格蘭上周末出現3例，蘇格蘭29日稍早通報6例。

倫敦2起個案分別出現在康登區（Camden）及旺茲沃思（Wandsworth），二者之間並無關聯，與此前確診的9起個案也沒有接觸，但二人皆有非洲南部旅遊史，目前正接受隔離，同住家人也單獨隔離。

蘇格蘭4起確診個案出現在拉奈克郡（Lanarkshire），2起在大格拉斯哥及克萊德地區（Greater Glasgow and Clyde），其中部分個案沒有已知旅遊史，代表很可能是病毒在國內傳播導致感染。

蘇格蘭首席大臣史特金（Nicola Sturgeon）說明，「現階段我們得知，並非所有個案近期都有旅遊史，也不是所有個案都和曾赴最早發現這支變異株的非洲南部國家有已知的關聯，代表這種變種病毒在蘇格蘭可能已經存在社區傳播。」

儘管目前沒有證據表明，社區傳播持續或普遍存在，史特金仍表示，Omicron病毒有可能是新冠大流行以來最具挑戰性的發展。

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