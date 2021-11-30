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護理師「把止痛藥換成食鹽水」　7病患手術中痛到放聲尖叫

美國一名女護理師偷走診所的止痛藥，再換成生理食鹽水。（示意圖∕翻攝自Pixabay）

▲美國一名女護理師偷走診所的止痛藥，再換成生理食鹽水。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

美國一名護理師為把診所內的止痛藥作為私用，竟將其換為生理食鹽水，導致7名女患者在取卵手術中承受極大痛苦並「放聲尖叫」。然而，該名護士僅被判服刑4周與3個月居家監禁，而作為診所管理方的耶魯大學(Yale University)則被因未妥善控管藥品，遭7名女患者提告。

綜合外媒報導，偷取耶魯大學生殖與不孕診所的蒙提康妮(Donna Monticone)去年初藉管理運送的職務之便，盜取診所內鴉片類止痛藥吩坦尼（Fentanyl），導致有75％應供给病患的吩坦尼遭生理食鹽水稀釋、甚至是100%的生理食鹽水，進而讓7名進行取卵手術的女病患在手術過程中遭遇極大痛苦與放聲尖叫。

據了解，醫師在取卵手術過程中會插入粗針，並穿過陰道壁、卵巢韌帶、卵巢與卵巢濾泡，接著再抽吸出成熟的卵子。而這7名在未確實麻醉下進行手術的女患者，指控診所將她們當時的劇痛淡化為「一般疼痛」，並以未盡到管理責任，導致175瓶吩坦尼在未上鎖且無人監管的區域，任由蒙提康妮盜取，控告管理方未妥善管控藥品。

事件爆發後，蒙提康妮已經辭職也放棄護理師執照，並當庭就污染藥物罪認罪與對患者表達歉意；法官考量她無前科與配合調查，在今年5月判她服刑4周與3個月居家監禁，但要接受3年的「獄後監督」(supervised release)。另據了解，蒙提康妮竊取鴉片類止痛藥吩坦尼的目的是要供自己使用。

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