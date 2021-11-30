英F-35B戰機墜海影片曝！　疑「引擎失效」衝出航母秒消失

Well thank God he is still with us! That’s all I can say. pic.twitter.com/YtL6f0BFAm — Seb H (@sebh1981) November 29, 2021

記者張靖榕／綜合報導

英國一架F-35B戰機日前在東地中海進行演習時，疑似因引擎失效從航母「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth，R08）上墜入海中，近日影片曝光顯示，戰機甚至來不及起飛，飛行員就被迫發動彈射椅逃生，這是英國首次發生F-35戰機墜毀。





▲英國F35B戰機墜海。（圖／翻攝推特）

此前外電報導指出，英國皇家海軍一架F-35B戰機從伊莉莎白女王號起飛，於當地上午10點左右墜入東地中海，飛行員在墜海前緊急彈射逃生，已獲救安全返抵航母上進行調查。英國空軍也立刻投入打撈飛機殘骸的作業，避免先進科技及戰機數據等資料落入俄羅斯等敵對國家手中；初步報告還需等待數周整理，相關最終報告可能要到2022年底才會出爐。

F-35B墜毀影片在29日曝光，畫面中顯示當時戰機要從航母上滑躍起飛，但速度明顯過慢，大約前輪離地的時候，就可以看見飛行員啟動彈射椅逃生，機頭也立刻下墜，整架飛機墜落海中。

英國皇家海軍前指揮官夏爾普（Tom Sharpe）表示，從影片中判斷F-35B的墜機時間點和航母行速，戰機是有可能撞擊到航母在吃水線下的船頭，造成航母受損的機率偏高。

夏爾普指出戰艦金屬厚度不算厚，所以即使整艘航艦和一架F-35B的重量懸殊，他仍建議應該要立刻到前艙檢查受損情況，以確保安全。一名皇家海軍的消息人是則指出，軍方目前不認為戰機有對航母造成損海，但仍會進行完善的全面檢查。