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媽抱小孩下樓領餐　外送員1舉動暖翻3千人：給爆小費

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲外送員貼心舉動感動不少人。（圖／翻攝自Dcard）

記者崔子柔／綜合報導

一名媽媽表示，她近日在Foodpanda上叫了晚餐，但餐點送達時老公還趕不回來，所以她抱著孩子下樓拿，結果外送員看見她的情況，竟直接將餐點送上5樓，讓她相當感動，「一定會是個好爸爸！」

原PO昨（29）日在Dcard發文表示，她老公當天臨時加班，她只好一手抱著女兒下樓取餐，原本坐在機車上的外送員看到她後，便馬上將車停妥，要替她把餐點送上樓，「有點嚇到因為之前的經驗都是直接拿給我就閃的」。

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原PO表示，她當時有說自己另一隻手其實可以拿餐，不過外送員回應，「沒關係，反正樓層也不高」，堅持替她送上5樓，途中還轉頭逗了一下女兒，讓原PO感動表示，「不知道他是不是也已經當爸了，如果是的話一定是個好爸爸！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友在Dcard發文。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，吸引超過3000人按讚，不少網友紛紛留言指出，「這種的我一定給爆小費，因為他值得」、「想必是位女兒控的好爸爸」、「好好的外送員，我一定會給他一堆小費」、「我都會備註騎車小心，有些外送員真的值得」，不過也有網友提醒，「你不怕他跟你上去是要對你不利嗎？你抱著小孩也沒辦法抵抗，現在社會風氣越來越亂，還是建議多一份心眼」、「其實還是要有點警戒心，畢竟你只有一個女生和寶寶在家，不要輕易讓人知道你住哪戶讓他跟你一起上去」。

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