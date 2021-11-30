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兩俄舉行聯合演習　怒斥北約兵力進逼國界

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

文／中央社莫斯科／拉脫維亞阿達日29日綜合外電報導

白俄羅斯今天宣布，將在毗鄰烏克蘭的南部邊界與密切盟邦俄羅斯舉行聯合軍事演習，並指控北大西洋公約組織在白俄邊界附近擴增攻擊兵力。拉脫維亞則表示，需要美國派軍永久駐紮，以嚇阻俄國。

美國、北約（NATO）和烏克蘭官員表示，俄羅斯已在鄰近烏克蘭地區擴增兵力，令人擔心攻擊行動逼近。白俄羅斯自身則因在其西部邊界紮營而居的難民，與歐洲聯盟陷入爭執。

白俄羅斯國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）表示，白俄方面將在「中期」與俄羅斯舉行聯合演習，並稱這是對西側和南側各國新近部署的兵力作出回應；但他並未透露明確的演習日期。

赫瑞寧在國防部官網寫道：「鄰國軍事化只會令我們憂心，這就是我們不得不策劃應對措施的原因。」

位於白俄羅斯西側的立陶宛昨天表示，北約必須調整對白俄羅斯的態勢，因為白俄羅斯與俄羅斯兩國軍隊正日漸統合。

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今天表示，如果烏克蘭東部醞釀中的衝突引爆或在俄羅斯邊界上爆發與西方的戰爭，白俄羅斯不會坐視。

拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）今天則說，拉脫維亞需要美軍長駐以嚇阻俄羅斯，同時希望以美製愛國者飛彈加強防務。

目前北約軍隊正出動迷彩坦克車和1500名兵員，在拉國一個林區進行實彈演練，以磨練戰鬥技巧。演習想定為阻擾和延緩敵軍在首都里加（Riga）北方的推進行動，以防衛里加。

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