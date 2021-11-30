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路透：台灣獲7國協助建造潛艦　如桃太郎對抗惡魔

▲▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲據路透指出，潛艦國造幾個關鍵環節，有至少7國關係暗助。（圖／記者林銘翰攝）

文／中央社台北29日綜合外電報導

路透社報導，美英等7國廠商和專業人士伸出援手，暗中幫助台灣建造自己的潛艦，有如日本民間故事桃太郎對抗惡魔的翻版。

一名台北知情人士將台灣的國艦國造計畫比喻為日本民間故事「桃太郎」，台灣有如故事中的孤單男孩桃太郎，在一群難以想像的盟友協助下，擊敗可怕的魔鬼。

路透社報導，在英國海外屬地直布羅陀（Gibraltar）註冊的一家鮮為人知公司，在2013年提供了關鍵的人才管道。由兩名以色列人領導的公司Gavron Limited贏得提供技術建議給台灣國際造船股份有限公司（CSBC）的合約。

根據2018年國防部新聞稿，這份合約約新台幣6億元（約2000萬美元）。公司文件明列Gavron Limited的兩位董事為以色列人古柏（Gil Yossef Cooper）和貝澤爾（Arie Beizer）。

報導引述消息人士指出，英國皇家海軍潛艇艦隊退役准將麥吉（Commodore Ian McGhie）是潛艦計畫人員招募工作的關鍵人物。他協助一家設在直布羅陀的公司招募工程師，其中包括皇家海軍退役人員。

此外，台北也聘請到來自至少澳洲、韓國、印度、西班牙、加拿大等其他5國的工程師、技師人員與海軍退役軍官。他們以高雄港為基地，向台灣海軍與負責打造潛艦的台船提供專業建議。根據政府聲明，台船去年開始建造潛艦，目標是在2025年交付8艘潛艦中的第1艘。

Gavron Limited在自家網站指出，該公司提供「數十年的顧問經驗，例如核潛艦人員…及其他利基科技技術人員」。該公司也提及，其顧問中有「許多」是英國皇家海軍專業潛艦人員。

這些人員就包括麥吉，他招募工程師參與這項台灣建造潛艦的計畫。

2017年，Gavron Limited在台灣招募工程師的廣告，發布在歐洲網路求才平台上，聯絡人為麥吉。根據英國政府網頁，麥吉在2016年之前一直擔任直布羅陀英國軍隊指揮官。他在領英（LinkedIn）的個人資料顯示，他從軍長達32年。

路透社發現，至少有12名外國工程師曾在面試時或在社群媒體上指稱，他們曾於台灣參與潛艦計畫，或為Gavron Limited工作。

根據兩名在台消息人士，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）為這些潛艦提供「作戰系統，這項系統整合及顯示聲納及其他感應器資料，得以讓指揮官應對目標」。這些消息人士指稱，雷神技術公司（Raytheon Technologies Corp）供應這些聲納。

英國政府也扮演重要角色。英國國際貿易部基於資訊自由法回應時揭露，有28名「申請者」或企業實體在過去3年間獲得出口潛艦零組件、技術或軟體給台灣的許可證。

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