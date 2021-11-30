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拜登：新變異株Omicron值得關切　但不須恐慌

▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登呼籲民眾繼續做好防疫措施，表示不須恐慌Omicron帶來的影響。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓29日專電

新變種Omicron引發全球擔憂，美國總統拜登今天試圖安撫民心，表示Omicron雖值得關切，但不須恐慌。他呼籲民眾戴好口罩、接種疫苗，屆時若有需要調整疫苗配方，美國會加速研發配送。

世界衛生組織（WHO）26日將在非洲南部出現的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株B.1.1.529列為「高關注變異株」（variants of concern），並以希臘文第15個字母Omicron（o）予以命名。

為阻絕Omicron傳播，美國、歐洲與亞洲多個國家迅速對非洲南部多國祭出旅遊禁令，以色列及日本則嚴格禁止外籍人士入境。

拜登（Joe Biden）今天在白宮針對新變異株發表談話。他首先感謝南非迅速向國際通報Omicron的出現，強調此類資訊透明應被鼓勵及讚揚，因為這讓他國較有能力快速因應。

拜登表示，Omicron遲早會在美國現蹤，已完整接種COVID-19疫苗者應盡快施打追加劑，還沒打疫苗的則該迅速施打。美國部分地區雖已解除口罩令，但拜登呼籲民眾，在室內公共區域應戴好口罩，保護自己也保護他人。

新變種病毒來勢洶洶，全球股市重挫。拜登指出，Omicron雖值得關切，但不須恐慌，美國有全世界最好的疫苗、藥物與科學家，也比過去擁有更多能對抗變異株的工具。

拜登也向民眾信心喊話，強調美國會像先前對付Alpha、Delta變異株一樣，對抗並擊敗Omicron。

但屆時若真的有需要調整疫苗、追加劑配方來因應Omicron，拜登表示，美國會動用所有工具，加速研發與配送程序。他也引述白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）指出，他相信現行疫苗對Omicron能提供部分保護力，追加劑則能大幅強化防護力。

拜登說，專家目前還不認為需要採取額外措施，但為確保美國在必要時已做好準備，他的防疫團隊目前正與輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與嬌生集團（Johnson & Johnson）合作制定應急方案。

針對美國是否也可能對傳出Omicron確診的國家祭出旅行禁令，拜登表示，新變種傳播力將影響是否有需要實施旅遊限制，他目前不預期會這麼做，之後再看看。

至於美國國內防疫措施是否會升級，拜登指出，他不會用封城來因應新變種，「如果民眾打疫苗、戴口罩，就沒有封城的需要」。由於下個月聖誕節假期預期將有大量旅遊人潮，被問及是否考慮要求國內搭機民眾也須出示完整接種或陰性篩檢證明，拜登說，專家目前沒有這樣建議。

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