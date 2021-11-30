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童顏女星「I級車頭燈」炸出泳衣！濕身用兩小塊布遮…網鼻血噴乾

▲天木純近日推出寫真日曆，在IG分享一系列美照造福粉絲。（圖／翻攝自IG／jun.amaki）

▲天木純近日推出寫真日曆，在IG分享一系列美照造福粉絲。（圖／翻攝自IG／jun.amaki）

記者閔文昱／綜合報導

日本「童顏巨乳」寫真女星天木純（天木じゅん）有著I罩杯好身材，搭配雪白肌膚與甜美臉蛋，受到許多死忠粉絲歡迎，而她也不吝惜在網路上分享火辣美照，讓男性網友們都看得心癢癢。最近她為了宣傳自己的寫真日曆，大方在社群帳號曬出多張辣照，與粉絲互動。

天木純於本月初推出2022寫真日曆，為回應粉絲要求，在IG上分享了一系列比基尼爆奶照，只見她穿著尺寸超小比基尼，導致白皙雙峰被擠壓溢出，根本包不住I罩杯雪乳，側乳時不時出來見客，配上飄逸長髮和小鹿眼神，讓人看了鼻血直噴。

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另外，天木純還分享一段在沙灘上的側拍花絮影片，只見她全身濕透將一邊的泳衣肩帶拉下，對著鏡頭擺出撩人的眼神，嘴唇微張，往下一看泳衣的超低胸設計讓傲人雙峰一覽無遺，渾圓側乳呼之欲出，好身材完全藏不住，而除了美胸遊走在走光邊緣外，還秀出白皙美腿，讓不少網友看了直呼「好害羞喔」、「超性感的」。

天木純是女團「假面女子」出身，外貌跟AKB48渡邊麻友非常相似，還被外界封為「巨乳版渡邊麻友」，在演藝圈迅速累積高人氣，2015年爆出經紀公司社長逼陪睡和性騷擾風波，引發外界譁然，但她事後出面澄清傳言，出面安撫粉絲的擔心。

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