跨年不可脫口罩拍照！專家提醒「另1件事」最好也要做到

▲中央流行疫情指揮中心今公布跨年防疫指引。（圖／記者黃克翔攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布跨年防疫指引，明訂除主持、表演及致詞人員得於正式拍攝或進行時免戴口罩，其餘人員及參加活動者不適用飲食，僅可補充水分，拍照也不可脫下口罩。對此，醫師表示，除了口罩要戴好之外，也建議要前往的民眾最好完整接種兩劑新冠疫苗。

因應國際間新變異株Omicron威脅，指揮中心指揮官陳時中宣布，相關大型活動具有人潮擁擠、長時間且近距離接觸不特定人士的特性，仍應維持嚴格防疫管理並加嚴裁處。

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主辦單位應於活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所消毒頻率並設有醫療應變措施；除指定販賣區外，場內不得販售飲食；室內活動不得販售無座位票，須落實實聯制，規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測及手部消毒。

而活動期間應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，主辦單位經地方政府同意，得設置專屬飲食區域供民眾脫口罩飲食，該區域須落實實聯制、入口體溫量測及手部消毒，並不得邊走邊吃，也不開放試吃。另外，除了主持、表演及致詞人員得於正式拍攝或進行時免戴口罩，其餘人員及參加活動者不適用飲食，僅可補充水分，且需全程戴口罩。

針對跨年指引，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，現在台灣本土疫情連續零確診，適度開放是ok的，但一樣是建議要全程戴口罩，而且規定也比現在嚴格，接下來到過年還有一個月，所以還有兩個潛伏期的時間可以觀察，只要一不對勁也可以馬上做調整。

黃高彬也直言，除了戴口罩之外，還是建議想到現場的人，最好接種完2劑完整疫苗，因為疫苗還是有效的，如果在現場真的要拿下口罩喝水，盡量不要再旁邊有陌生人的時候，也盡量遠離人潮。

指揮中心今也強調，居家檢疫、居家隔離、（加強）自主健康管理者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動，違反者將從重處罰。